快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

上海新目標 2035人均GDP翻一番

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海「十五五」規劃建議提出到2035年，上海人均GDP將較2020年「翻一番」達到4.54萬美元。圖為上海市徐匯區西岸夢中心一家商鋪。（新華社）
上海「十五五」規劃建議提出到2035年，上海人均GDP將較2020年「翻一番」達到4.54萬美元。圖為上海市徐匯區西岸夢中心一家商鋪。（新華社）

上海19日公布「十五五」規劃建議全文，當中提出，2035年，上海人均GDP將較2020年「翻一番」。據上海市統計局數據，2020年上海人均GDP約合2.27萬美元，以此計算，上海「十五五」規劃設定的新目標是2035年上海人均GDP要達到4.54萬美元，這代表今後十年上海年均經濟成長率須維持在6%左右的水準。

上海「十五五」規劃建議全稱為「中共上海市委關於制定上海市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，人均GDP是衡量一個國家或地區經濟發展水準和富裕程度的重要指標。直接錨定該項指標「翻番」（增長一倍）的定量目標，在近年上海的政府規劃中較為罕見。

上海社科院國家高端智庫資深專家楊建文分析，從宏觀經濟學增長核算框架看，從現在到2035年，美元處於貶值周期，而人民幣有望升值，再加上2%左右的年通膨率影響，上海到2035年人均GDP實現翻番，意味著年均增長率須維持在6%左右的水準。

《界面新聞》稱，上海是中國大陸第一個GDP邁過人民幣5兆元的城市，2024年經濟增速為5%，人均GDP為人民幣21.68萬元（約合3.04萬美元），遠遠超過大陸全國平均水準。

上海「十五五」規劃還提出，要快建設「五個中心」，包括：提升國際經濟中心地位、增強國際金融中心競爭力和影響力、推動國際貿易中心提質升級、加快建設全球領先的國際航運中心、強化國際科技創新中心策源功能。

關於「增強國際金融中心競爭力和影響力」，規劃提到加快建設人民幣資產全球配置中心和風險管理中心。拓展跨境和離岸金融服務功能，深化跨境投融資和結算便利化，豐富匯率避險工具，優化離岸帳戶體系。以及探索開展人民幣外匯期貨交易試點。

在「加快建設全球領先的國際航運中心」部分則表示，「十五五」期間要基本建成浦東國際機場四期擴建工程，加快建設亞太區域郵輪經濟中心，打造世界級航運交易所，以及支持船舶製造、海運運費人民幣結算等。

上海 經濟發展 人民幣

延伸閱讀

寒武紀蟬聯胡潤中國人工智慧企業50強榜首

香港財爺：黃金中央結算系統 拚年內上路

大陸房地產市場持續低迷 上月房價跌幅擴大

陸2025年GDP增5% 實現設定目標

相關新聞

去年經濟「前高後低」 大陸GDP驚險保5

大陸二○二五年經濟成績單出爐，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率成功「保五」，去年第四季表現也優於預期，官方並稱，今年機遇大於...

未來10年經濟成長 上海「發宏願」拚年均6%

大陸金融和外貿重鎮上海市十九日公布上海「十五五」規畫建議，提出二○三五年上海人均ＧＤＰ將較二○二○年「翻一番」（倍增）的...

陸AI企業50強出爐 寒武紀市值2.8兆元居榜首

胡潤研究院昨發布「二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強」，榜單聚焦於主營業務為ＡＩ算力或算法的中國大陸企業。ＡＩ晶片企業寒...

上海新目標 2035人均GDP翻一番

上海19日公布「十五五」規劃建議全文，當中提出，2035年，上海人均GDP將較2020年「翻一番」。據上海市統計局數據，...

房市持續低迷 上月跌幅擴大

儘管大陸官方推出多輪刺激措施試圖提振房市擺脫長期低迷，但最新數據顯示，中國一、二、三線城市無論是新成屋或二手房，去年12...

河南可再生能源發電 超越火電

2025年河南可再生能源發電裝機突破9000萬千瓦，風光新能源超越火電，成為第一大電源。 上述信息來自18日在鄭州發佈的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。