上海新目標 2035人均GDP翻一番

上海19日公布「十五五」規劃建議全文，當中提出，2035年，上海人均GDP將較2020年「翻一番」。據上海市統計局數據，2020年上海人均GDP約合2.27萬美元，以此計算，上海「十五五」規劃設定的新目標是2035年上海人均GDP要達到4.54萬美元，這代表今後十年上海年均經濟成長率須維持在6%左右的水準。

上海「十五五」規劃建議全稱為「中共上海市委關於制定上海市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，人均GDP是衡量一個國家或地區經濟發展水準和富裕程度的重要指標。直接錨定該項指標「翻番」（增長一倍）的定量目標，在近年上海的政府規劃中較為罕見。

上海社科院國家高端智庫資深專家楊建文分析，從宏觀經濟學增長核算框架看，從現在到2035年，美元處於貶值周期，而人民幣有望升值，再加上2%左右的年通膨率影響，上海到2035年人均GDP實現翻番，意味著年均增長率須維持在6%左右的水準。

《界面新聞》稱，上海是中國大陸第一個GDP邁過人民幣5兆元的城市，2024年經濟增速為5%，人均GDP為人民幣21.68萬元（約合3.04萬美元），遠遠超過大陸全國平均水準。

上海「十五五」規劃還提出，要快建設「五個中心」，包括：提升國際經濟中心地位、增強國際金融中心競爭力和影響力、推動國際貿易中心提質升級、加快建設全球領先的國際航運中心、強化國際科技創新中心策源功能。

關於「增強國際金融中心競爭力和影響力」，規劃提到加快建設人民幣資產全球配置中心和風險管理中心。拓展跨境和離岸金融服務功能，深化跨境投融資和結算便利化，豐富匯率避險工具，優化離岸帳戶體系。以及探索開展人民幣外匯期貨交易試點。

在「加快建設全球領先的國際航運中心」部分則表示，「十五五」期間要基本建成浦東國際機場四期擴建工程，加快建設亞太區域郵輪經濟中心，打造世界級航運交易所，以及支持船舶製造、海運運費人民幣結算等。