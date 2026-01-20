陸人工智慧入口 三強爭霸

近期大陸網科巨頭紛紛加大AI應用產品的推廣和入口競爭，其中阿里、字節、騰訊的「三國殺」尤為激烈。分析稱，2026年是「通用AI入口元年」，AI對C端入口的爭奪，本質上是「模型、流量、生態、數據」的綜合比拼，未來得AI入口者將得天下。

阿里千問APP推出短短兩個月期間持續升級，該應用全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，在全球首次實現點外賣、買東西、訂機票等AI購物功能，並向所有用戶開放測試。

阿里另一大對手字節跳動則是推動「豆包」大模型與抖音電商以及本地生活業務進行深度融合。另一擁有廣大用戶量基礎的騰訊，旗下元寶在2024年5月上線，在2025年初DeepSeek開源後，元寶接入DeepSeek，同時騰訊在營銷上大力投入，使得元寶用戶量實現大幅增長。

證券時報引述快思慢想研究院院長、特邀評論員田豐指出，AI不僅是生產效率工具，而且還是連接所有軟體、具身智能體的「導演」，互聯網流量、Token流量都依賴「入口智能體」的任務分派，所以戰略意義十分重大。