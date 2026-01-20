快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

陸人工智慧入口 三強爭霸

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

近期大陸網科巨頭紛紛加大AI應用產品的推廣和入口競爭，其中阿里、字節、騰訊的「三國殺」尤為激烈。分析稱，2026年是「通用AI入口元年」，AI對C端入口的爭奪，本質上是「模型、流量、生態、數據」的綜合比拼，未來得AI入口者將得天下。

阿里千問APP推出短短兩個月期間持續升級，該應用全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，在全球首次實現點外賣、買東西、訂機票等AI購物功能，並向所有用戶開放測試。

阿里另一大對手字節跳動則是推動「豆包」大模型與抖音電商以及本地生活業務進行深度融合。另一擁有廣大用戶量基礎的騰訊，旗下元寶在2024年5月上線，在2025年初DeepSeek開源後，元寶接入DeepSeek，同時騰訊在營銷上大力投入，使得元寶用戶量實現大幅增長。

證券時報引述快思慢想研究院院長、特邀評論員田豐指出，AI不僅是生產效率工具，而且還是連接所有軟體、具身智能體的「導演」，互聯網流量、Token流量都依賴「入口智能體」的任務分派，所以戰略意義十分重大。

流量 淘寶 DeepSeek

延伸閱讀

寒武紀蟬聯胡潤中國人工智慧企業50強榜首

陸實體AI競爭力 稱冠全球…百度、華為、騰訊包辦前三名

陸AI獨角獸重押 通用型AI兵家必爭

中美AI競賽誰勝出？阿里老實說：中領先機率不到2成

相關新聞

去年經濟「前高後低」 大陸GDP驚險保5

大陸二○二五年經濟成績單出爐，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率成功「保五」，去年第四季表現也優於預期，官方並稱，今年機遇大於...

未來10年經濟成長 上海「發宏願」拚年均6%

大陸金融和外貿重鎮上海市十九日公布上海「十五五」規畫建議，提出二○三五年上海人均ＧＤＰ將較二○二○年「翻一番」（倍增）的...

陸AI企業50強出爐 寒武紀市值2.8兆元居榜首

胡潤研究院昨發布「二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強」，榜單聚焦於主營業務為ＡＩ算力或算法的中國大陸企業。ＡＩ晶片企業寒...

上海新目標 2035人均GDP翻一番

上海19日公布「十五五」規劃建議全文，當中提出，2035年，上海人均GDP將較2020年「翻一番」。據上海市統計局數據，...

房市持續低迷 上月跌幅擴大

儘管大陸官方推出多輪刺激措施試圖提振房市擺脫長期低迷，但最新數據顯示，中國一、二、三線城市無論是新成屋或二手房，去年12...

河南可再生能源發電 超越火電

2025年河南可再生能源發電裝機突破9000萬千瓦，風光新能源超越火電，成為第一大電源。 上述信息來自18日在鄭州發佈的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。