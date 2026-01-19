陸結構性降息一碼今落地 促進重點領域投資

中國人民銀行（大陸央行）日前宣布下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點，19日起正式落地實施。分析指出，此舉為結構性降息，不同於典型意義降息，更大程度上釋放政策性資金，引導社會資本參與政策效能，促進重點領域投資。

前述舉措後，分析認為，明（20）日將公布的1月市場貸款利率（LPR）調降機率不高，時間點較可能落在2月底到春節前後。

人行此前公告，經調整後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為0.95%、1.15%和1.25%，再貼現利率為1.5%，抵押補充貸款利率為1.75%，專項結構性貨幣政策工具利率為1.25%。意味銀行從人行「借錢」更便宜。

與此同時，人行19日公告，以固定利率、數量招標方式開展人民幣1,583億元7天期逆回購操作，操作利率為1.4%。共淨投放人民幣722億元。華西證券團隊研報認為，疊加結構性降息釋放的寬鬆信號，資金利率有望保持寬鬆。

中國首席經濟學家論壇研究院院長盛松成指出，大陸央行通過結構性貨幣政策工具為商業銀行提供低成本資金，實際上是央行向商業銀行「讓利」，非一般意義上的引導市場利率下行。他稱，目前大陸市場流動性充裕，而經濟恢復尚不均衡，結構性貨幣政策通過加大對商業銀行激勵力度，有助於增強財政政策落地效能。

在央行啟動結構性降息後，市場對降息討論持續升溫。財聯社根據多家機構研判和銀行一線反饋報導，1月LPR有高機率「按兵不動」。綜合宏觀政策取向、銀行息差約束以及年初業務節奏判斷，業內認為，若後續政策利率下調並向LPR傳導，時間窗口更可能落在2月—3月之後。