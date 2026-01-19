快訊

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

華研槓上Ella「未取得S.H.E錄音授權」 揭五月天只花1.5萬內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

陸結構性降息一碼今落地 促進重點領域投資

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人民銀行下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點，19日起正式落地實施。圖為位於北京的人民銀行總行。 （路透）
人民銀行下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點，19日起正式落地實施。圖為位於北京的人民銀行總行。 （路透）

中國人民銀行（大陸央行）日前宣布下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點，19日起正式落地實施。分析指出，此舉為結構性降息，不同於典型意義降息，更大程度上釋放政策性資金，引導社會資本參與政策效能，促進重點領域投資。

前述舉措後，分析認為，明（20）日將公布的1月市場貸款利率（LPR）調降機率不高，時間點較可能落在2月底到春節前後。

人行此前公告，經調整後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為0.95%、1.15%和1.25%，再貼現利率為1.5%，抵押補充貸款利率為1.75%，專項結構性貨幣政策工具利率為1.25%。意味銀行從人行「借錢」更便宜。

與此同時，人行19日公告，以固定利率、數量招標方式開展人民幣1,583億元7天期逆回購操作，操作利率為1.4%。共淨投放人民幣722億元。華西證券團隊研報認為，疊加結構性降息釋放的寬鬆信號，資金利率有望保持寬鬆。

中國首席經濟學家論壇研究院院長盛松成指出，大陸央行通過結構性貨幣政策工具為商業銀行提供低成本資金，實際上是央行向商業銀行「讓利」，非一般意義上的引導市場利率下行。他稱，目前大陸市場流動性充裕，而經濟恢復尚不均衡，結構性貨幣政策通過加大對商業銀行激勵力度，有助於增強財政政策落地效能。

在央行啟動結構性降息後，市場對降息討論持續升溫。財聯社根據多家機構研判和銀行一線反饋報導，1月LPR有高機率「按兵不動」。綜合宏觀政策取向、銀行息差約束以及年初業務節奏判斷，業內認為，若後續政策利率下調並向LPR傳導，時間窗口更可能落在2月—3月之後。

貨幣 中國人民銀行

延伸閱讀

陸再貸款利率、重貼現率下調0.25百分點 銀行借錢更便宜

房地產去庫存 人行降息降首付

摩根大通示警2026不降息？他卻直指是訊號：川普要讓股房市爆噴

鮑爾不忍了 發影片控川普私下施壓逼降息 川辯：不知司法部發傳票

相關新聞

寒武紀蟬聯胡潤中國人工智慧企業50強榜首

胡潤研究院星期一（1月19日）發布《2025胡潤中國人工智能企業50強》排行榜，總部位於北京的中國人工智慧（AI）晶片企...

陸結構性降息一碼今落地 促進重點領域投資

中國人民銀行（大陸央行）日前宣布下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點，19日起正式落地實施。分析指出，此舉為結構性降息...

AI新石油發威！陸二手平台稱記憶體料續登2026「抗跌硬通貨」保值榜

大陸二手交易平台轉轉19日發布「2025二手消費年度洞察」顯示，黃金、記憶體、數碼相機、女包和高奢手錶已成為年度「抗跌硬...

大陸全國台企聯新年寄語 更堅定反對台獨

作為在大陸的全國性台商組織，大陸全國台企聯近日發表新年寄語，表示將協助會員精準把握大陸「十五五」規劃機遇，融入大陸新發展...

全球變壓器短缺 大陸出口額創歷史新高

去年，隨著全球大數據中心快速建設和電氣化進程加速，全球電力變壓器供應趨緊、價格上漲，中國大陸從電力變壓器出口中斬獲創紀錄...

中超越俄、躍中亞最大貿易國 「新三樣」市占穩步擴大

中國商務部昨日指出，2025年中國與中亞經貿合作取得長足發展，據中國海關統計，去年雙方貨物貿易進出口達1063億美元，同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。