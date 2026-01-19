寒武紀蟬聯胡潤中國人工智慧企業50強榜首

胡潤研究院星期一（1月19日）發布《2025胡潤中國人工智能企業50強》排行榜，總部位於北京的中國人工智慧（AI）晶片企業寒武紀蟬聯榜首。寒武紀一度被大陸股民炒作成「中國的輝達」。

據胡潤研究院官網消息，成立於2016年的寒武紀以2380億元（人民幣，下同）企業價值，去年首次登頂，位居2024中國人工智慧企業50強排名榜首席，今年則以6300億元價值蟬聯榜首，較去年增長165%。

總部位於北京的中國國產圖形處理單元（GPU）第一股摩爾線程排名第二，價值3100億元。總部位於上海的中國首批實現全流程國產化的高端GPU企業沐曦股份名列第三，價值2500億元。兩家企業去年均未入選50強。

北京和上海的上榜企業佔據六成以上，一線城市的企業超過八成。

北京以19家上榜企業領先，其中包括寒武紀、月之暗面和雲知聲等知名企業；上海有14家上榜企業，比去年增加五家，以沐曦、商湯為代表；深圳上榜六家，雲天勵飛、奧比中光和晶泰科技等企業榜上有名；廣州有四家上榜企業，以小馬智行、文遠知行和雲從科技為代表。

這是胡潤研究院第二次發布上述榜單。按照企業價值進行排名。上市公司市值按照2026年1月9日的收盤價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司或者根據最新一輪融資情況進行估算。

榜單聚焦於主營業務為AI算力或算法的中國企業。具身智慧企業，包括機器人（如優必選）、智慧飛行器（如大疆）和智慧家居（如科沃斯）；AI不是目前主營業務的企業，如大模型領域的字節跳動、人工智慧數據中心領域的潤澤科技等；以基礎研究/開源為先，商業化程度不充分的企業，如深度求索（DeepSeek），均不符合榜單界定。