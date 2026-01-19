寒武紀蟬聯胡潤中國人工智慧企業50強榜首

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
成立於2016年的寒武紀，今年則以人民幣6300億元價值蟬聯《胡潤中國人工智能企業50強》榜首。（每日經濟新聞）
成立於2016年的寒武紀，今年則以人民幣6300億元價值蟬聯《胡潤中國人工智能企業50強》榜首。（每日經濟新聞）

胡潤研究院星期一（1月19日）發布《2025胡潤中國人工智能企業50強》排行榜，總部位於北京的中國人工智慧（AI）晶片企業寒武紀蟬聯榜首。寒武紀一度被大陸股民炒作成「中國的輝達」。

據胡潤研究院官網消息，成立於2016年的寒武紀以2380億元（人民幣，下同）企業價值，去年首次登頂，位居2024中國人工智慧企業50強排名榜首席，今年則以6300億元價值蟬聯榜首，較去年增長165%。

總部位於北京的中國國產圖形處理單元（GPU）第一股摩爾線程排名第二，價值3100億元。總部位於上海的中國首批實現全流程國產化的高端GPU企業沐曦股份名列第三，價值2500億元。兩家企業去年均未入選50強。

北京和上海的上榜企業佔據六成以上，一線城市的企業超過八成。

北京以19家上榜企業領先，其中包括寒武紀、月之暗面和雲知聲等知名企業；上海有14家上榜企業，比去年增加五家，以沐曦、商湯為代表；深圳上榜六家，雲天勵飛、奧比中光和晶泰科技等企業榜上有名；廣州有四家上榜企業，以小馬智行、文遠知行和雲從科技為代表。

這是胡潤研究院第二次發布上述榜單。按照企業價值進行排名。上市公司市值按照2026年1月9日的收盤價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司或者根據最新一輪融資情況進行估算。

榜單聚焦於主營業務為AI算力或算法的中國企業。具身智慧企業，包括機器人（如優必選）、智慧飛行器（如大疆）和智慧家居（如科沃斯）；AI不是目前主營業務的企業，如大模型領域的字節跳動、人工智慧數據中心領域的潤澤科技等；以基礎研究/開源為先，商業化程度不充分的企業，如深度求索（DeepSeek），均不符合榜單界定。 　　

北京 榜單 上海

相關新聞

大陸全國台企聯新年寄語 更堅定反對台獨

作為在大陸的全國性台商組織，大陸全國台企聯近日發表新年寄語，表示將協助會員精準把握大陸「十五五」規劃機遇，融入大陸新發展...

大陸2025年經濟增長達標 分析：得益於出口具韌性

中國大陸去年GDP增長5%，完成設定目標。分析指，出口推動了中國大陸經濟增長，打破了中美貿易戰將削弱中國經濟的預期，但消...





全球變壓器短缺 大陸出口額創歷史新高

去年，隨著全球大數據中心快速建設和電氣化進程加速，全球電力變壓器供應趨緊、價格上漲，中國大陸從電力變壓器出口中斬獲創紀錄...

中超越俄、躍中亞最大貿易國 「新三樣」市占穩步擴大

中國商務部昨日指出，2025年中國與中亞經貿合作取得長足發展，據中國海關統計，去年雙方貨物貿易進出口達1063億美元，同...

貿易總額突破千億美元…北京拉攏中亞 好處多挑戰也多

從2021年中國與中亞五國的貿易總額突破500億美元，短短數年，這一數據到去年已超過千億美元，但更具意義的是，這是北京首...

