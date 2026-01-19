快訊

大陸全國台企聯新年寄語 更堅定反對台獨

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為去年二月，「台企聯大講堂」啟動儀式暨第1期活動在北京中國科技會堂舉辦，左起為北京市台辦主任霍光峰、大陸全國台企聯總會長李政宏、大陸國台辦副主任潘賢掌、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅和大陸全國台企聯榮譽會長丁鯤華。記者陳政錄／攝影
作為在大陸的全國性台商組織，大陸全國台企聯近日發表新年寄語，表示將協助會員精準把握大陸「十五五」規劃機遇，融入大陸新發展格局和產業鏈體系，同時，繼續團結廣大台商，更加堅定地堅持「九二共識」、反對「台獨」，為兩岸關係和平發展貢獻心力。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會，簡稱台企聯，由大陸各地約300家台資企業協會和企業組成，近日向會員發表2026年新年寄語。

台企聯表示，一年來，台企聯、各地台協和廣大台商攜手同行，砥礪奮進，作為大家信賴的「台商之家」，緊密圍繞大陸國家發展大局和台商切身需求，展開了一系列工作。

工作包括，以「大講堂」和政策會為台商增強扎根大陸發展信心，以台商論壇搭平台促進兩岸產業合作，以經貿對接、內銷拓展、轉型升級、金融支持等多舉措幫助台企高質量發展，以多渠道傾聽台商訴求解決急難愁盼，以青年培訓和實習交流架心橋培育接續力量，以公益善舉展現責任擔當，以舉辦、參與百餘場兩岸經貿文化交流活動為兩岸交流合作牽線搭橋，以堅持「九二共識」、反對「台獨」的鮮明立場與務實行動為推動兩岸關係和平發展貢獻積極力量。

展望2026年，台企聯表示，2026年是大陸「十五五」開局之年，也是台商台企搶抓機遇、乘勢而上的關鍵一年。

台企聯說，新的一年，將繼續全力服務會員和台企發展，協助大家精準把握「十五五」規劃機遇，融入大陸新發展格局和產業鏈體系；繼續當好橋梁紐帶，推動兩岸交流合作，幫助更多台商台胞共享大陸發展機遇，讓兩岸融合發展的基礎更加堅實；繼續團結廣大台商，更加堅定地堅持「九二共識」、反對「台獨」，為兩岸關係和平發展貢獻心力。

