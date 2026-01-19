大陸全國台企聯新年寄語 更堅定反對台獨

作為在大陸的全國性台商組織，大陸全國台企聯近日發表新年寄語，表示將協助會員精準把握大陸「十五五」規劃機遇，融入大陸新發展格局和產業鏈體系，同時，繼續團結廣大台商，更加堅定地堅持「九二共識」、反對「台獨」，為兩岸關係和平發展貢獻心力。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會，簡稱台企聯，由大陸各地約300家台資企業協會和企業組成，近日向會員發表2026年新年寄語。

台企聯表示，一年來，台企聯、各地台協和廣大台商攜手同行，砥礪奮進，作為大家信賴的「台商之家」，緊密圍繞大陸國家發展大局和台商切身需求，展開了一系列工作。

工作包括，以「大講堂」和政策會為台商增強扎根大陸發展信心，以台商論壇搭平台促進兩岸產業合作，以經貿對接、內銷拓展、轉型升級、金融支持等多舉措幫助台企高質量發展，以多渠道傾聽台商訴求解決急難愁盼，以青年培訓和實習交流架心橋培育接續力量，以公益善舉展現責任擔當，以舉辦、參與百餘場兩岸經貿文化交流活動為兩岸交流合作牽線搭橋，以堅持「九二共識」、反對「台獨」的鮮明立場與務實行動為推動兩岸關係和平發展貢獻積極力量。

展望2026年，台企聯表示，2026年是大陸「十五五」開局之年，也是台商台企搶抓機遇、乘勢而上的關鍵一年。

台企聯說，新的一年，將繼續全力服務會員和台企發展，協助大家精準把握「十五五」規劃機遇，融入大陸新發展格局和產業鏈體系；繼續當好橋梁紐帶，推動兩岸交流合作，幫助更多台商台胞共享大陸發展機遇，讓兩岸融合發展的基礎更加堅實；繼續團結廣大台商，更加堅定地堅持「九二共識」、反對「台獨」，為兩岸關係和平發展貢獻心力。