全球變壓器短缺 大陸出口額創歷史新高
去年，隨著全球大數據中心快速建設和電氣化進程加速，全球電力變壓器供應趨緊、價格上漲，中國大陸從電力變壓器出口中斬獲創紀錄收益。
彭博社報導，據中國海關總署18日公布的數據，去年中國變壓器出口額達到創紀錄的人民幣646億元，年增長近36%。變壓器用於將高壓電轉換為低壓電，供家庭或工廠使用。
出口額大幅增長之際，全球正面臨電網基礎設施所需關鍵設備的短缺。能源諮詢公司伍德麥肯茲估計，作為全球最大的變壓器買家，美國面臨約30%的供應缺口，這一情況可能持續至2030年。
隨著海外電網升級改造訂單增加，以及中國對以可再生能源為主的超級電網加大投資，中國製造商從中受益。
大陸海關總署的數據顯示，去年中國出口的單台變壓器平均價格上漲約三分之一。彭博新能源財經稱，在美國，受製造產能持續緊張影響，變壓器價格比2021年之前的水準高出約79%，歐洲和澳洲也面臨類似壓力。
