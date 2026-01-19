快訊

全球變壓器短缺 大陸出口額創歷史新高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
全球電力變壓器短缺，中國大陸出口額創歷史新高。圖為上海市松江區一家電力變壓器工廠，該工廠生產的750kV天然酯絕緣油變壓器是目前全球電壓等級最高的天然酯絕緣油變壓器。（中新社）
去年，隨著全球大數據中心快速建設和電氣化進程加速，全球電力變壓器供應趨緊、價格上漲，中國大陸從電力變壓器出口中斬獲創紀錄收益。

彭博社報導，據中國海關總署18日公布的數據，去年中國變壓器出口額達到創紀錄的人民幣646億元，年增長近36%。變壓器用於將高壓電轉換為低壓電，供家庭或工廠使用。

出口額大幅增長之際，全球正面臨電網基礎設施所需關鍵設備的短缺。能源諮詢公司伍德麥肯茲估計，作為全球最大的變壓器買家，美國面臨約30%的供應缺口，這一情況可能持續至2030年。

隨著海外電網升級改造訂單增加，以及中國對以可再生能源為主的超級電網加大投資，中國製造商從中受益。

大陸海關總署的數據顯示，去年中國出口的單台變壓器平均價格上漲約三分之一。彭博新能源財經稱，在美國，受製造產能持續緊張影響，變壓器價格比2021年之前的水準高出約79%，歐洲和澳洲也面臨類似壓力。

