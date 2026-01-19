大陸2025年經濟增長達標 分析：得益於出口具韌性

中國大陸去年GDP增長5%，完成設定目標。分析指，出口推動了中國大陸經濟增長，打破了中美貿易戰將削弱中國經濟的預期，但消費和房地產市場依然疲軟。路透指出，內需不足，已成為中國經濟顯著的制約因素。2026年中國可能需採取有力且具有創新性的措施來提振消費，服務消費或許是潛在發力點。

據《華爾街日報》報導，去年初，不少分析師曾預計，美國的新關稅將阻扼中國的出口並抑制增長。但中國加強對世界各地的出口，彌補了對美貿易走軟的影響。澳洲投資銀行麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊表示，事實證明，貿易戰並未真正對中國造成沉重打擊。

但也有分析指出，中國經濟復甦進程並不均衡。美國銀行首席大中華區經濟學家喬虹表示，固定資產投資增長減速曾是最令人擔憂的情況。

2025年大陸全國固定資產投資（不含農戶）按年下降3.8%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資下降0.5%。路透稱，去年中國固定資產投資按年轉負，是1996年有歷史數據以來首次出現負值。

大陸經濟學者稱，地方政府一直專注於償還債務，這抑制基礎設施支出。同時，隨著中國開展「反內捲」行動以遏制因產能過剩和內需不振引發的過度競爭，製造業領域的投資者正變得更加審慎。