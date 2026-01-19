中國經濟不振 官媒再提地攤經濟

2020年，時任中國總理李克強提出地攤經濟是「中國的生機」，之後一度被官媒潑冷水。如今中國經濟仍沒起色，中國黨刊「半月談」刊文指，在拓展內需增長的新空間下，「地攤經濟迎來了新的發展機遇」。

新華網12日刊登中共黨刊「半月談」一篇文章，題為「2025，人間煙火流量燃旺人氣經濟」，當中除了提到農貿市場外，還提到地攤經濟。

文章提到，「無論繁華大都市還是溫暖小縣城，攤位不僅極大豐富了供給，而且門檻低、靈活性強，可以全職創業，也可以利用業餘時間創收。在直播、短影音等新媒體手段加持下，地攤經濟邁上新台階。」內文描述了一些網紅攤位的經營狀況。

文中又提到，2025年底召開的中共中央經濟工作會議提出，「堅持內需主導，建設強大國內市場」，「拓展內需增長新空間」。作為內需市場的重要補充，「地攤經濟迎來了新的發展機遇」。在新媒體賦能下，網紅攤位可能會給城市經濟帶來意想不到的收穫。

2020年6月，李克強在山東煙台考察時，稱讚地攤經濟「是人間的煙火，是中國的生機」。當時許多地方政府推出措施，鼓勵民眾擺地攤。但之後官媒陸續發文，呼籲「降溫」地攤經濟。

當時外界認為，這是中國國家主席習近平與李克強之間對中國經濟走向出現分歧。

如今中國經濟未見起色，地攤經濟仍是不少民眾的出路。香港明報今天報導，中國沿海一些地方如汕頭澄海區一個人民公園外圍，每天都有不少民眾擺攤，當中包括不到30歲的小楊。

小楊此前在城內社區開設一家小型理髮店，但因他是外省人，不會潮汕話，生意沒起色，便轉為擺攤剪髮，有時一天會有逾50名顧客。

小楊表示，該處沒有了店租壓力，幾乎沒有連城管驅趕壓力，高峰時一天有近10家剪髮攤檔。另外，還有用手機直播帶貨的攤販，賣美甲、飾品等小物。

到了晚上，在澄海新城區一些十字路口，經常有數十輛小貨車、三輪機動車改裝的「美食車」聚集擺攤。

報導又表示，福建泉州晉江街頭晚上的路邊採耳生意非常熱絡。擺攤者多為年輕女性，客人多為中老年男士，每位客人收費人民幣幾十到上百元，一晚可以賺幾百元。

另有民眾選擇以貨車車廂改裝成展示架，在一個個格子內展示球鞋，再打上燈光，形同一間流動球鞋店。