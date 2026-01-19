人民幣持續走強 中間價創逾32個月新高

人民幣對美元中間價19日上調27點報7.0051，為2023年5月18日以來的近32個月最高。亞洲交易時段盤中，離岸人民幣兌美元升破6.96關口。

新華財經指出，上周，美國通膨數據弱於預期，但消費較預期更好，美元指數延續上漲勢頭但反彈幅度相對有限；人民幣對美元匯率延續了近期的上行勢頭，繼續在2024年9月以來的高位震盪。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，近期人民幣升值主要受美元貶值及春節前出口和消費季節性因素推動，預期人民幣今年仍有升值空間。

大陸國務院發展研究中心原副主任劉世錦指出，中國需要實施進出口基本平衡的新戰略，在保持出口競爭力、存在大量出口順差的情況下，相應增加由人民幣支付結算的進口。劉世錦建議，加快人民幣國際化進程，積極有序地擴大包括債券、股票、基金、衍生品等在內離岸人民幣金融產品生態，增加人民幣的流動性和使用便利性，助推人民幣合理升值。