快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

人民幣持續走強 中間價創逾32個月新高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
人民幣對美元近期明顯走強，人民幣在岸、離岸即期匯率及人民幣中間價均已來到近32個月新高。（路透）
人民幣對美元近期明顯走強，人民幣在岸、離岸即期匯率及人民幣中間價均已來到近32個月新高。（路透）

人民幣對美元中間價19日上調27點報7.0051，為2023年5月18日以來的近32個月最高。亞洲交易時段盤中，離岸人民幣兌美元升破6.96關口。

新華財經指出，上周，美國通膨數據弱於預期，但消費較預期更好，美元指數延續上漲勢頭但反彈幅度相對有限；人民幣對美元匯率延續了近期的上行勢頭，繼續在2024年9月以來的高位震盪。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，近期人民幣升值主要受美元貶值及春節前出口和消費季節性因素推動，預期人民幣今年仍有升值空間。

大陸國務院發展研究中心原副主任劉世錦指出，中國需要實施進出口基本平衡的新戰略，在保持出口競爭力、存在大量出口順差的情況下，相應增加由人民幣支付結算的進口。劉世錦建議，加快人民幣國際化進程，積極有序地擴大包括債券、股票、基金、衍生品等在內離岸人民幣金融產品生態，增加人民幣的流動性和使用便利性，助推人民幣合理升值。

延伸閱讀

台美拍板關稅協議 電電公會：布局美國推供應鏈韌性

影／鄭麗君：關稅已完成總結會議 數周後簽署貿易協議完成最後一哩路

大摩：記憶體缺口進一步擴大 上調五家目標價

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

相關新聞

大陸2025年經濟增長達標 分析：得益於出口具韌性

中國大陸去年GDP增長5%，完成設定目標。分析指，出口推動了中國大陸經濟增長，打破了中美貿易戰將削弱中國經濟的預期，但消...

大陸民眾不愛保時捷了？銷量4年大減近60%

大陸民眾已經不愛保時捷了？據上海第一財經報導，保時捷官方近日公布的數據顯示，保時捷2025年全球銷量約27.9萬輛，衰退...

人民幣持續走強 中間價創逾32個月新高

人民幣對美元中間價19日上調27點報7.0051，為2023年5月18日以來的近32個月最高。亞洲交易時段盤中，離岸人民...

大陸房地產市場持續低迷 上月房價跌幅擴大

儘管大陸官方推出多輪刺激措施試圖提振房市擺脫長期低迷，但最新數據顯示，中國一、二、三線城市無論是新成屋或二手房，去年12...

連4年「生不如死」 大陸2025年人口再減339萬人

大陸官方數據顯示，2025年中國人口已連續第四年下降，減少339萬至14.05億人，降幅快於2024年。路透報導，根據大...

大陸2025年GPD增長5% 再度精準完成年度預定目標

大陸國務院總理李強在2025年政府工作報告中提出，當年度發展主要預期目標之一是國內生產總值（GDP）增長5%左右。大陸國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。