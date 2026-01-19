快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

陸2025年GDP增5% 實現設定目標

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國新辦今天舉辦新聞發布會，公布2025年主要總體經濟數據並介紹去年中國經濟情況。（新華社）
大陸國家統計局今天公布數據，去年全大陸國內生產總值（GDP）為人民幣140兆1879億元，年增5.0%，完成政府工作報告5%左右的設定目標。其中，去年第四季增長4.5%，也優於外界預期。

大陸國務院新聞辦公室今舉辦記者會，由統計局發布去年全年經濟數據。大陸國家統計局局長康義表示，初步核算，2025全年，大陸國內生產總值人民幣140兆1879億元，按不變價格計算，比上年增長5.0%。

分產業來看，去年大陸第一產業增加值人民幣9兆3347億元，比上年增長3.9%；第二產業增加值49兆9653億元，增長4.5%；第三產業增加值80兆8879億元，增長5.4%。分季來看，去年第一、二、三、四季，大陸GDP分別增長5.4%、5.2%、4.8%、4.5%。

康義說，2025年經濟發展向新向優，預期目標圓滿實現。

他表示，2025年，面對國內外經濟環境的複雜變化，大陸各地區各部門深入貫徹落實中共中央、國務院決策部署，堅定不移貫徹新發展理念、推動高質量發展，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，縱深推進全國統一大市場建設，國民經濟運行「頂壓前行、向新向優」，高質量發展取得新成效，經濟社會發展主要目標任務圓滿實現，「十四五」勝利收官。

康義表示，整體來看，2025年大陸國民經濟頂住多重壓力保持穩中有進發展態勢，高質量發展取得新成效。但也要看到，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少。

因此他說，下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大、二十屆歷次全會精神和中央經濟工作會議部署要求，堅持穩中求進、提質增效，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，確保「十五五」開好局、起好步。

