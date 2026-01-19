快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

聽新聞
0:00 / 0:00

連4年「生不如死」 大陸2025年人口再減339萬人

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸已連續四年「生不如死」，2025年中國新生兒總數降至792萬人，比2024年大減162萬名，為數十年來最低水準。（新華社）
中國大陸已連續四年「生不如死」，2025年中國新生兒總數降至792萬人，比2024年大減162萬名，為數十年來最低水準。（新華社）

大陸官方數據顯示，2025年中國人口已連續第四年下降，減少339萬至14.05億人，降幅快於2024年。路透報導，根據大陸國家統計局公布的最新統計，2025年中國新生兒總數降至792萬人，遠低於2024年的954萬人，為數十年來最低水準；同期死亡人數則增至1,131萬人，高於2024年的1,093萬人。

彭博社此前報導，據聯合國人口模型預測，中國人口可能在2050年降至13億人，並在2100年跌至8億人以下。

中國大陸從中央到地方近年無不積極推出各項政策鼓勵生育，包括提供生育津貼、延長產假、給予住房優惠政策等等，但迄今整體成效依舊不彰。

大陸國家發改委等多部門2025年7月28日還聯袂發布《育兒補貼制度實施方案》，回溯自2025年1月1日起，‌對符合規定生育的3周歲以下嬰幼兒，每個孩子每年可領取人民幣3,600元（約合新台幣1萬6,200元）育兒補貼‌。這項政策的具體「催生」效果如何，或許可從今年的新生兒數字來觀察。

延伸閱讀

黑幫集團收購台灣護照轉賣大陸牟取暴利 宜蘭揪出4名收購者判刑

陸首個零碳園區 內蒙啟動

陸實體AI競爭力 稱冠全球…百度、華為、騰訊包辦前三名

陸創新藥海外授權躍增 去年批准76個全球最多

相關新聞

連4年「生不如死」 大陸2025年人口再減339萬人

大陸官方數據顯示，2025年中國人口已連續第四年下降，減少339萬至14.05億人，降幅快於2024年。路透報導，根據大...

大陸2025年GPD增長5% 再度精準完成年度預定目標

大陸國務院總理李強在2025年政府工作報告中提出，當年度發展主要預期目標之一是國內生產總值（GDP）增長5%左右。大陸國...

台青大量西進學醫、行醫 上海執業台籍醫師已逾千人

愈來愈多台灣年輕人跨海西進學醫、行醫，香港大公報報導，據上海最新統計，目前光是在上海執業的台灣醫師就已超1,000人，且...

陸再貸款利率、重貼現率下調0.25百分點 銀行借錢更便宜

新華社報導，中國大陸今年首次結構性降息今日生效。中國人民銀行（大陸央行）日前公告自2026年1月19日起，下調再貸款、再...

2035年人均GDP達4.54萬美元 上海「十五五」提出新目標

上海19日公布「十五五」規劃建議全文，當中提出，2035年，上海人均GDP將較2020年「翻一番」。據上海市統計局數據，...

大陸房地產市場持續低迷 上月房價跌幅擴大

儘管大陸官方推出多輪刺激措施試圖提振房市擺脫長期低迷，但最新數據顯示，中國一、二、三線城市無論是新成屋或二手房，去年12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。