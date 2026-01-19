連4年「生不如死」 大陸2025年人口再減339萬人

大陸官方數據顯示，2025年中國人口已連續第四年下降，減少339萬至14.05億人，降幅快於2024年。路透報導，根據大陸國家統計局公布的最新統計，2025年中國新生兒總數降至792萬人，遠低於2024年的954萬人，為數十年來最低水準；同期死亡人數則增至1,131萬人，高於2024年的1,093萬人。

彭博社此前報導，據聯合國人口模型預測，中國人口可能在2050年降至13億人，並在2100年跌至8億人以下。

中國大陸從中央到地方近年無不積極推出各項政策鼓勵生育，包括提供生育津貼、延長產假、給予住房優惠政策等等，但迄今整體成效依舊不彰。

大陸國家發改委等多部門2025年7月28日還聯袂發布《育兒補貼制度實施方案》，回溯自2025年1月1日起，‌對符合規定生育的3周歲以下嬰幼兒，每個孩子每年可領取人民幣3,600元（約合新台幣1萬6,200元）育兒補貼‌。這項政策的具體「催生」效果如何，或許可從今年的新生兒數字來觀察。