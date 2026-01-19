快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

大陸2025年GPD增長5% 再度精準完成年度預定目標

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸2025年再度精準達成年初設定的5%經濟增長目標，且GDP首度突破人民幣140兆元大關。（路透）
中國大陸2025年再度精準達成年初設定的5%經濟增長目標，且GDP首度突破人民幣140兆元大關。（路透）

大陸國務院總理李強在2025年政府工作報告中提出，當年度發展主要預期目標之一是國內生產總值（GDP）增長5%左右。大陸國家統計局19日上午宣布，初步核算，中國大陸2025年全年國內生產總值達到人民幣140兆1,879億元，按不變價格計算，比上年增長5.0%。

這也是中國大陸連續第二年「精準」完成年度設定的5%經濟增長目標。李強在2024年政府工作報告中也提出，當年度的發展主要預期目標之一是國內生產總值增長5%左右。大陸國家統計局最終公布的數據稱，2024年中國GDP比上年增長5.0%。

大陸國家統計局表示，2025年，面對國內外經濟環境的複雜變化，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅定不移貫徹新發展理念、推動高質量發展，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，縱深推進全國統一大市場建設，國民經濟運行頂壓前行、向新向優，高質量發展取得新成效，經濟社會發展主要目標任務圓滿實現，『十四五』勝利收官。」

儘管如期完成去年經濟增長目標，值得注意的是，2025年中國大陸GDP年增率呈逐季下滑趨勢。經大陸國家統計局初步核算，去年第一至第四季中國GDP年比增長分別為：5.4%、5.2%、4.8%、4.5%。從季比看，去年第四季GDP增長1.2%。

延伸閱讀

「談判繼續努力…」中加總理會談簽多項合作 未提調降關稅

陸宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固兩國關係轉圜勢頭

愛爾蘭總理訪陸：盼深入談牛肉出口及乳製品關稅議題

李在明繼續訪中行程 將晤李強及趙樂際

相關新聞

台青大量西進學醫、行醫 上海執業台籍醫師已逾千人

愈來愈多台灣年輕人跨海西進學醫、行醫，香港大公報報導，據上海最新統計，目前光是在上海執業的台灣醫師就已超1,000人，且...

陸再貸款利率、重貼現率下調0.25百分點 銀行借錢更便宜

新華社報導，中國大陸今年首次結構性降息今日生效。中國人民銀行（大陸央行）日前公告自2026年1月19日起，下調再貸款、再...

2035年人均GDP達4.54萬美元 上海「十五五」提出新目標

上海19日公布「十五五」規劃建議全文，當中提出，2035年，上海人均GDP將較2020年「翻一番」。據上海市統計局數據，...

大陸2025年GPD增長5% 再度精準完成年度預定目標

大陸國務院總理李強在2025年政府工作報告中提出，當年度發展主要預期目標之一是國內生產總值（GDP）增長5%左右。大陸國...

陸商用不動產 最低首付降至3成

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸再度出手調整貸款政策。中國人民銀行（大陸央行）與大陸金融監督管理總局17日公布...

陸首個零碳園區 內蒙啟動

中國大陸首批零碳園區試點—包頭稀土高新區國家級零碳園區建設17日在內蒙古自治區包頭市正式啟動。該園區建設採取「園中園」模...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。