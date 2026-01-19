台青大量西進學醫、行醫 上海執業台籍醫師已逾千人

愈來愈多台灣年輕人跨海西進學醫、行醫，香港大公報報導，據上海最新統計，目前光是在上海執業的台灣醫師就已超1,000人，且增速很快。除直接到上海申請執業的醫生，報考上海醫科院校，繼而留下實習、工作的青年醫師也愈來愈多。報導稱，不少台青醫科人才正參與上海一線科研項目，論文頻頻被權威期刊發表。還有的通過考核，獲得上海的專業職稱。

「在上海註冊的來自台灣的醫生有1,000位，我們優秀的人才都被上海吸引了！」在上月召開的「2025上海台北城市論壇」科技醫療分論壇上，台北市市長蔣萬安在致辭時曾這樣感嘆。

在上海復旦大學附屬中山醫院皮膚科擔任主治醫師的韓毓梅來自台北，她告訴大公報：「每天都像吸水的海綿一樣，獲得了很多學習和成長。」韓毓梅還說，她在上海有「此心安處是吾鄉」的安然。

大公報稱，「上海成就了我的夢想」是很多台灣青年發出的由衷感嘆。這些年，為支持台灣醫師在大陸發展，大陸頒布一系列重要政策，包括在大陸大學就讀臨床醫學專業碩士學位的台灣學生，在參加研究生學習一年後，可按大陸醫師資格考試報名的相關規定申請參加考試；取得大陸醫師資格證書的台灣同胞，可按相關規定在大陸申請執業註冊；符合條件的台灣醫師，可通過認定方式獲得大陸醫師資格。

對於上海的吸引力，大公報指，不少台灣醫師表示，民進黨多年推行「去中國化」，中醫在台灣的發展受到嚴重限制，促使台灣中醫人才到大陸尋找機會，很多台青也願意報考上海大學的中醫專業，並留滬工作。在西醫領域，上海的獨特優勢也逐漸被發現。一些台灣青年表示，上海的國際化優勢，讓他們有機會參與更多前沿課題研究，更快提升專業水平。

目前在上海瑞金醫院擔任放療物理師的台灣「90後」女孩張書郡被問到為何來到上海發展時就說，她在台灣讀大學時就了解到上海有針對放療新技術研究的專業，不僅是自己感興趣的，且和生物醫學工程專業銜接非常好，發奮苦讀報考，最終如願被上海交大醫學院碩士錄取，畢業後就進入瑞金醫院工作。她說，至今仍然感到能找到一個與專業高度契合的崗位非常幸運。

張書郡表示，她很適應在上海的生活。「地鐵四通八達；需要什麼，手機一點就有。雖然這個城市的速度比較快，但是讓我在速度中找到了屬於自己的節奏。」

大公報指出，2025年，大陸國務院發布加快推進服務業擴大開放的155項試點措施，其中包含支持符合條件的外籍和香港、澳門、台灣醫師在大陸開設診所。為方便台灣醫師在上海辦理醫師的執業註冊，上海市政府服務平台「一網通辦」也已經對台胞開放網上受理，台灣醫師只要通過手機APP就可進行申請操作。