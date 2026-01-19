陸再貸款利率、重貼現率下調0.25百分點 銀行借錢更便宜

新華社報導，中國大陸今年首次結構性降息今日生效。中國人民銀行（大陸央行）日前公告自2026年1月19日起，下調再貸款、再貼現利率（重貼現率）0.25個百分點。這代表銀行從中國人民銀行「借錢」更便宜，有助於提高重點領域信貸投放的積極性，進一步助力中國經濟結構轉型優化。

下調後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為0.95%、1.15%和1.25%，再貼現利率為1.5%，抵押補充貸款利率為1.75%，專項結構性貨幣政策工具利率為1.25%。