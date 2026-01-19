炒股交易疑雲 容百、寧德大單遭調查

大陸A股監管風暴升級。鋰電池材料商容百科技日前公告與電池龍頭寧德時代簽訂人民幣1,200億元（約新台幣5,445億元）大單，引發市場關注並收到上交所問詢函。兩度延期回覆後，大陸證監會宣布對其立案調查，因公告涉嫌誤導性陳述，將依法處理。

容百科技日前公告，與寧德時代簽署「磷酸鐵鋰正極材料採購合作協議」，自2026年第1季度起至2031年，預計供應305萬噸磷酸鐵鋰正極材料，合約總金額超過人民幣1,200億元。公告發布後，上交所當日晚即發出問詢函，要求核實信息披露準確性、履約能力、違約責任及是否存在炒作股價動機。

容百科技昨日晚間公告稱，協議未約定採購金額，「1,200億元合約總額」為公司估算，最終實際銷售將依原材料價格與數量確定，具有不確定性。

公司表示，各項經營活動正常，將積極配合中證監工作，履行信息披露義務。針對履約能力，該公司已投資收購貴州新仁新能源部分股權並增資，年產六萬噸產線可滿足未來需求，預計三年資本支出約人民幣87億元。第三、四代產品正進行量產，第五代產品仍在開發中。

大陸證監會微信公眾號「證監會發布」昨日發布消息指出，2026年1月14日，寧波容百新能源科技股份有限公司披露日常經營重大合約的公告，涉嫌誤導性陳述。近日，該會已對容百科技立案調查。下一步，將在全面調查的基礎上依法處理，切實維護市場健康穩定發展。

值得一提的是，2026年以來，大陸證監會重拳出擊涉嫌違規案件，容百科技之前，天普股份、向日葵也遭立案調查，均涉及信披問題。北京商報指出，投融資專家許小恒表示，隨著法治建設完善，信披違規成本上升，上市公司需摒棄短期炒作思維、築牢合規底線；投資者應警惕題材炒作，聚焦基本面。