陸創新藥海外授權躍增 去年批准76個全球最多

大陸國家藥監局發布數據指出，2025年大陸批准創新藥達76個，數量居全球第一。同年，大陸創新藥業務拓展（BD）出海授權全年交易額突破1,300億美元（約新台幣4.2兆元），2025年也是大陸創新藥行業的「黃金時刻」。

大陸國家藥監局藥品監管司副司長周樂近日表示，中國醫藥產業今天發展取得的成績有目共睹，但很多國家、很多外國的同行還沒有清晰的認知，還缺乏對中國醫藥產業的認知度、關注度。

周樂建議，要做到醫療服務和醫藥產品出海有機結合，有關部門也需要統籌謀劃，長遠布局。特別是基因編輯、AI製藥、腦機介面、腫瘤早篩等技術突破，中國醫藥產業正從治療疾病向健康管理全面發展。所以，中國企業不光要賣產品，還要輸出全套的健康解決方案。

事實上，大陸藥企正逐步受到全球注目。美國舊金山近期舉行的第44屆J.P.摩根醫療健康大會（JPM），於1月12日至15日落幕。會中超過24家中國藥企集體亮相，其中百濟神州、再鼎醫藥、傳奇生物等在主會場進行演講，代表中國創新已從全球產業的旁觀席步入主舞台。

也有陸企在該會場進行了臨床進展的全球宣告。比如再鼎醫藥透露，Zocilurtatug pelitecan（Zoci）有望成為其腫瘤領域的首款全球上市產品等。

21世紀經濟報導引述醫藥魔方NextPharma數據庫顯示，截至2025年12月31日，中國創新藥商務拓展（BD）出海授權全年交易總金額達到1,356.55億美元，首付款70億美元，交易總數量達到157筆，遠超2024年全年519億美元和94筆，各方面的數據統計均達到歷史新高。