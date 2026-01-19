歐洲豪車在陸銷量 直直落 BMW去年減12%、賓士掉19%、奧迪下滑5%

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

歐洲傳統三大豪車品牌BBA（BMW、賓士、奧迪）去(2025)年在中國市場全面遇冷，銷量分別為62.55萬輛、57.5萬輛與61.75萬輛，和前一年相比分別衰退12.5%、19%和5%。2025年BBA在中國市場的銷量基本跌回到七、八年前。而保時捷2025年在中國市場的銷量更大減26%。

就全球交付量來看，BMW以246.37萬輛穩居三強首位，年增0.5%，成為唯一保持增長品牌；奧迪全球交付162.36萬輛，年減2.9%；賓士表現最弱，集團全年交付216萬輛，年減10%。

從官方數據來看，BMW與賓士去年最大單一市場仍是中國。其中，BMW中國在其全球銷量體系中占比為25.4%，賓士中國在其全球銷量體系中占比為26.5%。針對中國市場銷量下滑原因，賓士解釋，其在中國市場面臨豪華車市場結構性波動及自身產品周期調整挑戰。

保時捷2025年在中國市場交付量也跌至4.19萬輛，較2024年的5.69萬輛大幅下降26%。保時捷表示，核心影響因素包括中國的豪華車細分市場環境具有挑戰性，以及中國市場尤其是純電動車型領域的競爭日趨激烈。

綜合陸媒報導，許多車廠今年推出價格新政。BMW中國1日起對旗下31款主力車型進行建議零售價調整，其中24款車型降幅超過10%，五款超過20%。BMW中國稱調價並非價格戰，而是對部分產品的價值升級。

中汽協公布，2025年，中國汽車產銷分別完成3,453.1萬輛和3,440萬輛，年增率分別為10.4%和9.4%，連續17年位居全球第一。

展望2026年，中國汽車技術研究中心資深首席專家吳松泉表示，大陸國內汽車市場整體增速將明顯放緩。儘管近期有「兩新」（設備更新、消費品以舊換新）政策將優化實施等部分利多因素釋放，但也應看到，多重因素疊加，共同加大了2026年汽車市場內需增長的壓力。

中國市場 BMW 保時捷

降價也救不起…歐洲豪車 在陸銷量大減

歐洲豪華名車在中國大陸市場已不再吃香。歐洲傳統三大豪車品牌ＢＢＡ（賓士、ＢＭＷ、奧迪）二○二五年在大陸市場全面下滑，三大...

陸實體AI競爭力 稱冠全球…百度、華為、騰訊包辦前三名

實體人工智慧（Physical AI，又譯物理AI）正成為全球技術競爭新焦點。日經商務周刊（Nikkei Busines...

港股IPO募資 上看1.2兆元…327家企業排隊掛牌

香港去(2025)年IPO市場重回全球首位，117家企業合計募資港幣2,858億元，按年增長224%。目前，多數機構都研...

封關滿月 海南自貿港成績亮眼

「海南自貿港全島封關後，我們每引航兩艘國際船舶，就有一艘是超過200米的大型船舶。」海南封關即將滿月，海南省船舶引航站洋...

陸商用不動產 最低首付降至3成

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸再度出手調整貸款政策。中國人民銀行（大陸央行）與大陸金融監督管理總局17日公布...

陸首個零碳園區 內蒙啟動

中國大陸首批零碳園區試點—包頭稀土高新區國家級零碳園區建設17日在內蒙古自治區包頭市正式啟動。該園區建設採取「園中園」模...

