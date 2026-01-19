歐洲豪車在陸銷量 直直落 BMW去年減12%、賓士掉19%、奧迪下滑5%

歐洲傳統三大豪車品牌BBA（BMW、賓士、奧迪）去(2025)年在中國市場全面遇冷，銷量分別為62.55萬輛、57.5萬輛與61.75萬輛，和前一年相比分別衰退12.5%、19%和5%。2025年BBA在中國市場的銷量基本跌回到七、八年前。而保時捷2025年在中國市場的銷量更大減26%。

就全球交付量來看，BMW以246.37萬輛穩居三強首位，年增0.5%，成為唯一保持增長品牌；奧迪全球交付162.36萬輛，年減2.9%；賓士表現最弱，集團全年交付216萬輛，年減10%。

從官方數據來看，BMW與賓士去年最大單一市場仍是中國。其中，BMW中國在其全球銷量體系中占比為25.4%，賓士中國在其全球銷量體系中占比為26.5%。針對中國市場銷量下滑原因，賓士解釋，其在中國市場面臨豪華車市場結構性波動及自身產品周期調整挑戰。

保時捷2025年在中國市場交付量也跌至4.19萬輛，較2024年的5.69萬輛大幅下降26%。保時捷表示，核心影響因素包括中國的豪華車細分市場環境具有挑戰性，以及中國市場尤其是純電動車型領域的競爭日趨激烈。

綜合陸媒報導，許多車廠今年推出價格新政。BMW中國1日起對旗下31款主力車型進行建議零售價調整，其中24款車型降幅超過10%，五款超過20%。BMW中國稱調價並非價格戰，而是對部分產品的價值升級。

中汽協公布，2025年，中國汽車產銷分別完成3,453.1萬輛和3,440萬輛，年增率分別為10.4%和9.4%，連續17年位居全球第一。

展望2026年，中國汽車技術研究中心資深首席專家吳松泉表示，大陸國內汽車市場整體增速將明顯放緩。儘管近期有「兩新」（設備更新、消費品以舊換新）政策將優化實施等部分利多因素釋放，但也應看到，多重因素疊加，共同加大了2026年汽車市場內需增長的壓力。