陸AI獨角獸重押 通用型AI兵家必爭

隨智譜AI與稀宇科技（MiniMax）等相繼上市，曾被市場冠以大陸「AI大模型六小虎」稱號的幾家企業，其發展路徑已現分化。不過，科創板日報認為，這些公司仍將通用人工智慧（AGI）視為長期核心目標，持續投入基礎模型能力建設，AGI還是企業全力爭奪的「皇冠明珠」。

AGI (Artificial General Intelligence) 指的是通用人工智慧，是一種理論上能理解、學習並應用其智慧完成人類可做的任何智力任務的假設性AI，具備跨領域、常識推理和自主學習能力，目前仍是研究目標，與現有狹義AI （ANI） 專注特定任務不同。

為支撐AGI目標，各大模型廠商持續推進技術迭代。MiniMax推出Coding Agent評測集OctoCodingBench；智譜聯合華為開源圖像生成模型GLM-Image；DeepSeek發布大模型條件記憶相關研究；百川智能的新一代醫療大模型Baichuan—M3在HealthBench評測中奪冠。

報導指出，從技術路徑來看，部分大陸AI獨角獸仍明確押注AGI方向。