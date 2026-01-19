供需錯配、低價內捲競爭效應 陸光電大咖 去年還是虧
大陸光電巨頭隆基綠能與通威股份發布2025年業績預告，兩者仍大幅虧損。其中，隆基綠能淨虧損人民幣60-65億元（約新台幣272-295億元）；通威股份預計淨虧損人民幣90-100億元（約新台幣408-454億元），虧損加大。主因受到行業供需錯配、低價內捲競爭影響。
隆基綠能公告稱，2025年太陽能光電行業供需錯配、低價內捲式競爭持續，開工率維持低位，同時大陸國內電力市場化改革不斷深入，海外貿易壁壘持續加劇，太陽能光電企業經營環境嚴峻複雜。
隆基綠能指，去年第4季銀漿、矽料成本大幅上漲，顯著推升矽片、電池及模組產品成本，使得企業經營進一步承壓。
隆基綠能長期受到「內捲式」競爭等因素影響，該公司2024年營收為人民幣825億元，年減36%；淨虧人民幣86.18億元。但2025年業績有改善跡象，前3季實現營收人民幣509.15億元，年減13.1%；虧損人民幣34.03億元，虧損幅度較上年同期減少47.52%。
另一光電巨頭通威股份公告稱，該公司工業矽業務在2025年受產能陸續開出以及產品市場價格持續低迷影響，導致淨虧損較上年加劇。
通威股份指出，公司多晶矽業務雖去年全年銷量及銷售均價均下滑，但伴隨第三季多晶矽價格提升，下半年公司已實現經營性盈利；電池及模組業務銷售均價受市場行情影響進一步下跌，矽片-電池-模組業務淨虧損較上年同期加劇；其他如太陽能光電站及產業鏈業務穩健經營，持續為公司貢獻利潤。
大陸工信部電子信息司司長楊旭東在2025年12月中旬承辦的「2025光伏行業年度大會」上表示，2026年太陽能光電行業治理進入攻堅期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言