快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

供需錯配、低價內捲競爭效應 陸光電大咖 去年還是虧

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸光電巨頭隆基綠能與通威股份發布2025年業績預告，兩者仍大幅虧損。（新華社）
大陸光電巨頭隆基綠能與通威股份發布2025年業績預告，兩者仍大幅虧損。（新華社）

大陸光電巨頭隆基綠能與通威股份發布2025年業績預告，兩者仍大幅虧損。其中，隆基綠能淨虧損人民幣60-65億元（約新台幣272-295億元）；通威股份預計淨虧損人民幣90-100億元（約新台幣408-454億元），虧損加大。主因受到行業供需錯配、低價內捲競爭影響。

隆基綠能公告稱，2025年太陽能光電行業供需錯配、低價內捲式競爭持續，開工率維持低位，同時大陸國內電力市場化改革不斷深入，海外貿易壁壘持續加劇，太陽能光電企業經營環境嚴峻複雜。

隆基綠能指，去年第4季銀漿、矽料成本大幅上漲，顯著推升矽片、電池及模組產品成本，使得企業經營進一步承壓。

隆基綠能長期受到「內捲式」競爭等因素影響，該公司2024年營收為人民幣825億元，年減36%；淨虧人民幣86.18億元。但2025年業績有改善跡象，前3季實現營收人民幣509.15億元，年減13.1%；虧損人民幣34.03億元，虧損幅度較上年同期減少47.52%。

另一光電巨頭通威股份公告稱，該公司工業矽業務在2025年受產能陸續開出以及產品市場價格持續低迷影響，導致淨虧損較上年加劇。

通威股份指出，公司多晶矽業務雖去年全年銷量及銷售均價均下滑，但伴隨第三季多晶矽價格提升，下半年公司已實現經營性盈利；電池及模組業務銷售均價受市場行情影響進一步下跌，矽片-電池-模組業務淨虧損較上年同期加劇；其他如太陽能光電站及產業鏈業務穩健經營，持續為公司貢獻利潤。

大陸工信部電子信息司司長楊旭東在2025年12月中旬承辦的「2025光伏行業年度大會」上表示，2026年太陽能光電行業治理進入攻堅期。

人民幣 電池 均價

延伸閱讀

Volvo 全球召回 EX30 因應電池風險 總代理確認台灣市場安全未列入名單！

老宅延壽補助納建築立面光電 經部評估具商業誘因

福特擬向比亞迪採購電池

光電業者1/19再開說明會 屏東楓林村居民將抗議

相關新聞

降價也救不起…歐洲豪車 在陸銷量大減

歐洲豪華名車在中國大陸市場已不再吃香。歐洲傳統三大豪車品牌ＢＢＡ（賓士、ＢＭＷ、奧迪）二○二五年在大陸市場全面下滑，三大...

陸實體AI競爭力 稱冠全球…百度、華為、騰訊包辦前三名

實體人工智慧（Physical AI，又譯物理AI）正成為全球技術競爭新焦點。日經商務周刊（Nikkei Busines...

港股IPO募資 上看1.2兆元…327家企業排隊掛牌

香港去(2025)年IPO市場重回全球首位，117家企業合計募資港幣2,858億元，按年增長224%。目前，多數機構都研...

封關滿月 海南自貿港成績亮眼

「海南自貿港全島封關後，我們每引航兩艘國際船舶，就有一艘是超過200米的大型船舶。」海南封關即將滿月，海南省船舶引航站洋...

陸商用不動產 最低首付降至3成

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸再度出手調整貸款政策。中國人民銀行（大陸央行）與大陸金融監督管理總局17日公布...

陸首個零碳園區 內蒙啟動

中國大陸首批零碳園區試點—包頭稀土高新區國家級零碳園區建設17日在內蒙古自治區包頭市正式啟動。該園區建設採取「園中園」模...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。