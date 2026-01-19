港股IPO募資 上看1.2兆元…327家企業排隊掛牌

香港去(2025)年IPO市場重回全球首位，117家企業合計募資港幣2,858億元，按年增長224%。目前，多數機構都研判港股股權融資活躍態勢會持續，尤其是對2026年港股的IPO市場，預判募資規模會超過港幣3,000億元（約新台幣1.2兆元）。

從資料來看，截至1月15日，港股排隊上市企業數量為327家，其中近半為A股上市企業，且不乏超大型企業。

在2025年，A股企業掀起赴港上市熱潮，不少機構研判這仍然是2026年港股主旋律。對此，高盛亞洲（除日本外）股票資本市場主管王亞軍的看法略有差異。他指出，按融資規模計，2025年港股IPO項目約一半來自A股，但2026年這一比例或會下降，更多將是首次上市的企業。

此外，王亞軍判斷2026年愈來愈多AI及相關產業鏈的企業會登陸港股，涵蓋通訊、資料中心、半導體等領域。在參與港股IPO項目的眾多投資者中，國際資本對中國資產的搶籌也成為熱議話題。公開資訊顯示，以寧德時代、恒瑞醫藥、MiniMax為代表的多個港股IPO項目，都獲得國際長線資金的熱烈追捧。

對此，王亞軍提到，2024年初市場尚未回暖時，國際長線資金（含美資、歐資及亞洲基金）對港股IPO專案的參與率僅約10%—15%，但到2026年初，這批基金的平均參與率已躍升到85%—90%，而且未來還會有更多的國際長線資金回到香港市場。

王亞軍指出，國際長線投資者在選擇標的時，主要關注兩點，一是企業是否有長期發展潛力，二是當前估值能否帶來長期回報。具體到賽道而言，他表示，業務模式清晰、盈利可預測且估值合理的消費類企業，以及AI、大模型等科技類企業會持續受到國際長線資金的青睞。

至於IPO對二級市場的影響，廣發證券策略首席分析師劉晨明指，IPO影響主要在上市後六個月基石投資者解禁潮，但新買盤力量通常可覆蓋原先退出資金，港股IPO不會導致市場下行，反而或促進港元流動性及推升股市行情。

王亞軍認為，好的IPO能吸引更多國際資金，提升市場活躍度。安永大中華區合夥人劉國華稱，優質A股赴港有助提升港股市場深度，使國際投資者更了解中國龍頭企業潛力。

劉國華認為，2026年港股IPO市場動力主要包括四類企業：一是生物科技公司將延續2025年的高景氣度；二是特專科技公司，包括人工智慧、新能源、半導體等領域的龍頭企業；三是傳統行業升級轉型代表企業，尤其是具備技術優勢和品牌效應的企業；四是大陸新消費品牌，主要利用香港平台拓展國際影響力。