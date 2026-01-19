香港黃金結算系統 拚年內上路

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

香港財政司司長陳茂波昨（18）日在網誌上表示，香港正加緊推動建立黃金中央結算系統，以降低交易成本。目標是今年內展開試營運，並邀請上海黃金交易所參與。

在國際投資者對美元以外資產配置需求增加、黃金作用凸顯的背景下，香港正加快打造國際黃金貿易中心。

香港特首李家超去年10月底出席2025金融街論壇表示，香港會加速建立國際黃金交易市場，拓展黃金倉儲，建造區域黃金儲備樞紐。也會建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務。

陳茂波表示，截至去年11月，香港黃金交易所「九九金」日均成交額按年大增超過兩倍，達港幣29億元，但目前香港黃金場外現貨交易，均需買賣雙方自行清算，造成不便，故香港正加緊推動建立黃金中央結算系統，作為重要的金融基建，以提升香港黃金交易及實物交割的可靠性及效率，降低交易成本，以及增加其流動性。

陳茂波預告，在下周舉行的亞洲金融論壇，港府將與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，屆時將公布加強黃金中央清算系統建設的最新計劃，為未來與大陸市場互聯互通做好準備。

