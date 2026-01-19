TCL中環擬入主一道新能源 推動N型電池技術全鏈條整合

大陸光電龍頭企業TCL中環近日公告，擬投資一道新能源，並與其簽署「合作框架意向書」，透過受讓股份、表決權委託及增資等方式參與投資，並設置90天排他期，擬入主一道新能源，推動N型電池技術全鏈條整合。

上海證券報指，TCL中環指出，意向書簽署方為一道新能源創始人劉勇及主要股東衢州智道企業管理合夥企業，分別持股約12.6%及17.46%。TCL中環擬透過受讓股份、接受表決權委託及增資等方式進行投資，並設定90天排他期。當交易完成後，一道新能源董事會將改組，TCL中環將依最終持股比例享有董事提名權。

財聯社提到，TCL中環為光電矽片龍頭，而一道新能源主要布局電池與模組端，若交易落地，將補齊TCL中環下游布局，形成從矽片到電池、模組的縱向整合。

一道新能源成立於2018年，專注N型高效電池與組件，2025年N型電池與組件產能均達40GW。在技術面，光電電池正由P型轉向N型，其中BC電池透過背接觸設計提升轉換效率。一道新能源在BC電池製程與產能方面具備基礎；TCL中環子公司Maxeon前身SunPower，亦在BC電池領域累積逾40年技術與專利。