陸首個零碳園區 內蒙啟動

中國大陸首批零碳園區試點—包頭稀土高新區國家級零碳園區建設17日在內蒙古自治區包頭市正式啟動。該園區建設採取「園中園」模式，包括稀土產業園、高端裝備製造產業園，目前已形成稀土、光伏（太陽能）和儲能等特色主導產業。

中新社報導，包頭市是大陸建政後首批布局的八大工業城市之一，隨著技術革命、能源革命和產業變革的加速演進，包頭市打造大陸全國最大的稀土新材料基地和全球領先的稀土應用基地（即兩個稀土基地建設）提上日程。

包頭稀土高新區經濟發展局能源發展科負責人李紅旭表示，零碳園區將通過開展綠電直連通道建設、新能源項目開發、增量配電網項目建設、園區新型電力系統建設工程、氫能示範利用、多產業協同節能降碳等工作，力爭在2027年底完成大陸國家級零碳園區創建任務目標。

包頭市市長孟慶維表示，包頭稀土高新區成功入選第一批大陸國家級零碳園區建設名單，對於打造兩個稀土基地建設、老工業基地綠色轉型創新發展，以及探索雙碳引領下高質量發展路徑等，都將產生重大而深遠的影響。

內蒙古自治區發展和改革委員會主任龔明珠表示，包頭作為大陸國家碳達峰試點城市，在綠色發展上領跑內蒙古，其稀土高新區「源網荷儲」協同發展，特色優勢突出，這些都為零碳園區建設築牢了堅實根基。