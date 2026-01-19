快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

陸商用不動產 最低首付降至3成

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸再度出手調整貸款政策。中國人民銀行（大陸央行）與大陸金融監督管理總局17日公布最新通知，宣布調整商用不動產購屋貸款政策。商用不動產（含住商混合）的購屋貸款最低頭期款比例，統一調整為不低於30%。

分析認為，商用不動產購房貸款最低首付比率，從過去普遍的50%以上，下調到不低於30%，可以緩減資金壓力，購房門檻大幅降低，短期直接刺激成交量，但不會引發大規模炒作，因為商用不動產房貸款利率通常高於住宅，所以即使首付降低，不會像住宅那樣形成投機潮。

大陸央行官網發布，此舉是為了適應大陸房地產市場供需關係的新變化，並支持建構房地產發展新模式。

依據新規，中國人民銀行各省分行及金監總局各地機構，將按照「因城施策」原則，在全大陸統一的最低頭期款比率基礎上，依據各地的調控要求，自主決定轄區內各城市的頭期款比率下限。

每日經濟新聞報導，廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，各地普遍面臨在售商業用房庫存高、去庫存周期長的問題；另一方面則導致已供應土地和在建專案開發難度大，加上中古商業用房價格跌幅較大，導致商業物業價格跌幅更大，對整體物業價值的保持以及企業資金鏈好轉等不利。

為推動商辦市場去庫存，不少城市已公布多項支持政策。例如湖北武漢對購買新建商辦類房屋的，按契稅實繳額度給予50%補助；廣西南寧對購買商辦專案超100平方公尺的、給予人民幣1萬元購房補貼；上海則允許商務樓宇相容商業酒店、研發創新、文化體育、醫療服務、教育培訓、租賃住房（含人才公寓）等功能。

中指研究院分析指出，未來預計更多城市落實商辦市場去庫存政策，除了盤活閒置用房外，優化商辦限購政策，促進交易活躍或也是重要一項。

中國人民銀行 庫存 頭期款

延伸閱讀

新年「馬」上領獎金！永慶房屋發近1.8億幸福成家基金犒賞員工

陸商辦去庫存 調降頭期款

房地產去庫存 人行降息降首付

霍啟剛「全球包租公」 擁35套物業 多與郭晶晶共同持有

相關新聞

降價也救不起…歐洲豪車 在陸銷量大減

歐洲豪華名車在中國大陸市場已不再吃香。歐洲傳統三大豪車品牌ＢＢＡ（賓士、ＢＭＷ、奧迪）二○二五年在大陸市場全面下滑，三大...

陸實體AI競爭力 稱冠全球…百度、華為、騰訊包辦前三名

實體人工智慧（Physical AI，又譯物理AI）正成為全球技術競爭新焦點。日經商務周刊（Nikkei Busines...

港股IPO募資 上看1.2兆元…327家企業排隊掛牌

香港去(2025)年IPO市場重回全球首位，117家企業合計募資港幣2,858億元，按年增長224%。目前，多數機構都研...

封關滿月 海南自貿港成績亮眼

「海南自貿港全島封關後，我們每引航兩艘國際船舶，就有一艘是超過200米的大型船舶。」海南封關即將滿月，海南省船舶引航站洋...

陸商用不動產 最低首付降至3成

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸再度出手調整貸款政策。中國人民銀行（大陸央行）與大陸金融監督管理總局17日公布...

陸首個零碳園區 內蒙啟動

中國大陸首批零碳園區試點—包頭稀土高新區國家級零碳園區建設17日在內蒙古自治區包頭市正式啟動。該園區建設採取「園中園」模...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。