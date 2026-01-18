AI應用爆發！ 分析：2026年或成「百億AI代理之年」

全球人工智慧（AI）市場競爭升溫，資本與產業雙重推動下，AI焦點正從技術參數轉向應用落地。科創板日報指，2026年或成「百億智能體（台稱AI代理，AI Agent）之年」，AI價值發現進程加速。同時，機構分析，C端入口爭奪與B端垂直應用將成兩大投資主線，資本正青睞能創造實際經濟價值的AI企業。

科創板日報指，2026年AI市場競爭持續升溫，產業焦點正從底層模型的「參數競賽」轉向解決實際問題、創造商業價值的應用層。不久前，美國科技巨頭Meta以數十億美元收購總部位於新加坡的大陸新創公司蝴蝶效應（Manus），成為其史上第三大收購案，揭示資本市場評估AI價值標準正在轉變。同時，大陸國產大模型廠商智譜華章與MiniMax接連登陸港交所並獲高估值，印證市場關注的焦點正在向應用落地傾斜。

業內人士認為，2026年可能成為「百億AI代理之年」，標誌AI競爭核心將從「比拚技術參數」轉向「比拚產業落地」。過去投資集中於大模型算法與算力基礎設施，但常面臨「叫好不叫座」困境；如今，隨著技術成熟，產業重心轉向如何將技術能力轉化為可規模化的商業閉環。

摩根士丹利在2026年展望指，市場對AI的定價標準已從技術突破預期轉向對資本回報率的嚴格考核，是否能透過AI帶來收入增長、效率提升和利潤創造，成為衡量企業價值的核心。

國金證券分析，AI應用板塊爆發是產業拐點、資本催化、情緒與資金流向共振的結果。後續聚焦兩大主線：一是C端入口爭奪與生態紅利，關注布局AI的互聯網平台及生態夥伴，尤其是AI行銷服務商；二是B端垂直應用突破與價值發現，具備行業Know-how（技術訣竅）且已產生實際營收的垂直軟體公司將迎結構性機會。

報導以阜博集團DreamMaker平台為例提到，其在影片創作領域將AI生成工具與版權保護、內容變現解決方案深度結合，提供從創意到收益的全鏈路服務，形成垂直場景中的商業壁壘。

另，報導指，成功的AI應用不再只是技術單點展示，而是打通從數據、業務流到貨幣化的完整路徑。Manus透過訂閱制實現近億美元年收入，證明用戶願意為AI智能體付費；「AI+製造」行動亦促進企業提升生產效率，顯示技術迭代與應用落地的閉環是新估值體系核心。

事實上，Meta收購Manus與資本市場對AI應用的追捧，共同拉開大模型價值重估序幕。業內人士表示，隨著投資邏輯轉向應用與回報，能深刻理解行業、構建商業閉環的AI企業將在2026年成為「價值發現」的關鍵力量，引領產業技術的「雲端」降落在經濟的「實地」。