受內捲低價競爭拖累 陸兩大太陽能巨頭2025年續虧損

大陸兩大太陽能光電巨頭隆基綠能與通威股份公告2025年虧損，其中前者淨虧損為人民幣60億元到65億元，虧損改善；後者預計2025年淨虧損人民幣90億元至100億元，虧損加大。主因受到行業供需錯配、低價內捲競爭影響。

隆基綠能18日公告稱，2025年太陽能光電行業供需錯配、低價內捲式競爭持續，開工率維持低位，同時大陸國內電力市場化改革不斷深入，海外貿易壁壘持續加劇，太陽能企業經營環境嚴峻複雜。

隆基綠能續指，去年第四季銀漿、矽料成本大幅上漲，顯著推升了矽片、電池及組件產品成本，使得企業經營進一步承壓。受制於產品價格持續低迷和成本壓力，2025年度公司經營業績仍然虧損。

此前隆基綠能長期受到「內捲式」競爭等因素影響，該公司2024年以來業績持續虧損，2024年營業收入為825.82億元，年減36.23%；虧損86.18億元。但2025年第三季報卻顯示公司的業績有改善跡象。據數據，公司2025年前三季實現營收人民幣509.15億元，年減13.1%；虧損人民幣34.03億元，較去年同期改善47.52%。

另一大巨頭通威股份公告稱，公司工業矽業務在2025年受產能投產爬坡調試以及產品市場價格持續低迷影響，導致公司歸屬上市公司所有者的淨利潤虧損較去年同期加劇約人民幣9億元；多晶矽業務雖全年銷量及銷售均價年增率均下滑，但伴隨第三季多晶矽價格提升，下半年公司已實現經營性盈利，全年實現較去年同期減虧約6億元；電池及組件業務銷售均價受市場行情影響進一步下跌，矽片-電池-組件業務合計導致公司歸屬上市公司所有者的淨利潤虧損較去年同期加劇約人民幣12億元；其他如太陽能光電站、飼料及產業鏈業務穩健經營，持續為公司貢獻利潤。

2024年通威股份實現營業收入約為人民幣919.94億元，年減33.87%；虧損約70.39億元，較上年同期轉虧。數據顯示，2025年虧損還將加大。

大陸工信部電子信息司司長楊旭東在2025年12月中旬承辦的「2025光伏行業年度大會」上表示，2026年太陽能光電行業治理進入攻堅期，「將進一步加強產能調控，強化太陽能光電製造項目管理，以市場化、法治化的手段推動落後產能有序退出，加快實現產能的動態平衡。」同時將健全價格監測機制，重點關注價格異常企業。業內認為，在大陸官方表態進行內捲治理下，光電業者今年有望好轉。