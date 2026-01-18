快訊

陸人形機器人出海造飛機！空巴採購優必選Walker S2

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸機器人製造商、「人形機器人第一股」優必選18日發文稱，歐洲航空巨頭空中巴士已採購優必選最新款工業版人形機器人Walker S2用於其製造工廠。（圖／取自IT之家）
大陸機器人製造商、「人形機器人第一股」優必選18日發文稱，歐洲航空巨頭空中巴士已採購優必選最新款工業版人形機器人Walker S2用於其製造工廠。（圖／取自IT之家）

大陸機器人製造商、「人形機器人第一股」優必選18日發文稱，歐洲航空巨頭空中巴士已採購優必選最新款工業版人形機器人Walker S2用於其製造工廠，意味著優必選逐步將人形機器人在中國工業場景的應用進一步拓展至全球航空製造。

優必選表示，本次與空中巴士達成合作，是繼去年與美國半導體巨頭德州儀器形成戰略合作後，已逐步將人形機器人在中國大陸工業場景的應用進一步拓展至全球航空製造、汽車製造、3C 電子製造、智慧物流、半導體製造等五大場景。

據了解，Walker S2 身高1.76公尺，可完美復現擬人步態行走與精細操作能力，集成第四代工業級靈巧手與仿生手臂，其靈巧手採用類人尺寸設計，可實現亞毫米級的精細操作，且耐久性經測試超過8萬次；仿生手臂採用全中空結構與集成走線設計，支持自主換電等高難度動作。

優必選人形機器人2025年訂單總金額超人民幣14億元領銜全球。2026 年，優必選工業人形機器人的產能將達到萬台規模。除中國大陸本土市場外，優必選也開始逐步將人形機器人拓展至歐美等海外製造市場。

證券時報此前報導，美國德州儀器在去年12月14日已與人形機器人第一股優必選達成戰略合作，德州儀器已採購優必選工業人形機器人Walker S2，並正在其產線上部署調試應用。未來雙方在半導體製造業應用人形機器人進行戰略合作。

大陸人形機器人熱度也延伸海外，近期落幕的全球科技風向標CES（國際消費電子展）中，全部598家機器人相關參展商中，中國大陸企業達到149家，佔比接近四分之一。而在人形機器人展區，38家參展企業中有21家來自中國，佔比超過一半。

人形機器人 空中巴士 半導體

