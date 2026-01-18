快訊

李偉文／多少錢才能安享天年？4個理由不用煩惱退休金不夠

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

森林王子回來了！獲聘竹市政顧問 張泰山：協助更多年輕選手勇敢築夢

便利政策奏效 2025年上海深圳結婚人數大幅反彈

中央社／ 台北18日電

中國2025年城市結婚登記數量有所回升，尤其上海、深圳，結婚對數分別創10年、5年來新高。學者分析，結婚登記數量提升的原因在於制度更加便利，取消婚姻登記地域限制，使城市結婚登記數量顯著提升。

中國近年積極鼓勵婚育，並推出多項政策刺激。據上海民政微信公眾號，2025年上海結婚登記共12.51萬對，年增38.7%，結婚對數刷新10年來最新紀錄。據深圳市民政局官網，2025年深圳結婚登記量為11.89萬對，年增28.54%，創下近5年辦理量新高。

雖然2025全年全中國結婚數據尚未公布，但根據中國民政部去年發布數據，2025年前3季，全國結婚登記512.2萬對，年增40.5萬對，上漲8.6%。據業界預估，2025年全年結婚登記或在650萬至700萬對，遠高於2024年的610萬對。

陸媒上觀新聞引述復旦大學人口研究所教授任遠表示，結婚登記數量回升的核心原因，是因為結婚登記越來越便利。

2025年5月10日，「婚姻登記條例」完成修訂，推行「全國通辦」，取消居民辦理婚姻登記必須回戶籍所在地的規定，也取消了提供戶口簿的強制規定。意味著只要持有效身分證，即可在各地的婚姻登記機關辦理結婚登記。因此外來人口眾多的上海結婚人數有顯著提升。

數據顯示，自「全國通辦」推行，截至2025年底，累計登記45.2萬餘對。其中，上海辦理「全國通辦」結婚登記3.4萬對。此外，2025年上海新人平均初婚年齡為29.7歲，其中男性30.3歲、女性29.1歲。這一數據對比前兩年有所下降。

微信公眾號「國民經略」分析文章還指出，除了「全國通辦」之外，婚假產假延長，以及育兒補貼、學前教育免費等「組合拳」，也是結婚對數上升的因素。而結婚人數歷來被視為出生人口的先行指標，因此2025年結婚人數反彈，或將帶動2026年出生人口回升。

中共日前召開部署2026年經濟方針的中央經濟工作會議也強調，要倡導積極婚育觀，努力穩定新出生人口規模。

結婚 上海 婚姻

延伸閱讀

大陸一線城市辦公大樓需求 連四年低迷

不滿客人要求拍照…陸名餐廳服務員批「長這樣我可憐你」 飯碗沒了

棒球／曹錦輝CPB練投餵球畫面釋出 有望對決四冠王林益全

醫療數據「過河」 今年料有30萬港人赴深圳求醫

相關新聞

陸創新藥2025大爆發！批准76個居全球第一

大陸國家藥監局日前發布數據指出，2025年大陸批准創新藥達76個，數量居全球首位。同年，中國創新藥業務拓展（BD）出海授...

歐洲豪車中國市場不再吃香 賓士去年銷量衰退19%

歐洲豪華名車在中國市場已不再吃香。歐洲傳統三大豪車品牌BBA（賓士、BMW、奧迪）2025年在中國市場全面遇冷，三大車廠...

聯手攻佔歐美市場！陸物流企業順豐、極兔互相入股

大陸物流企業極兔與順豐15日聯合發布公告，將互為對方增發新股，投資交易金額達83億港元。本次合作旨在共同發展海外業務。據...

陸商辦去庫存 調降頭期款

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸出手調整貸款政策。中國人民銀行與大陸金融監督管理總局昨（17）日宣布，調整商用...

大陸一線城市辦公大樓需求 連四年低迷

不動產諮詢企業戴德梁行發布報告顯示，2025年上海、廣州、深圳甲級寫字樓（A級辦公大樓）的需求走弱，供需比均超過二倍，一...

蘋果搶客戶 讓安卓機換購…首度納入華為、小米等

大陸蘋果官網顯示，蘋果調整iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新的折抵價格，推出手機最高可以折抵人民幣5,800元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。