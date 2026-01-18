歐洲豪車中國市場不再吃香 賓士去年銷量衰退19%

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
歐洲三大豪車品牌BBA（賓士、BMW、奧迪）2025年在中國市場的銷量全數衰退。圖為2025年4月上海車展上賓士的展位。（路透）
歐洲豪華名車在中國市場已不再吃香。歐洲傳統三大豪車品牌BBA（賓士、BMW奧迪）2025年在中國市場全面遇冷，三大車廠去年在中國市場的銷量比2024年減少約26萬輛，而保時捷2025年在中國市場的銷量更大減26%。

數據顯示，BMW、賓士與奧迪去年在中國銷量分別為62.55萬輛、57.5萬輛與61.75萬輛，和前一年相比分別衰退12.5%、19%和5%。2025年BBA在中國市場的銷量基本跌回到七、八年前。

就全球交付量來看，BMW以246.37萬輛的全球交付量穩居三強首位，年微增0.5%，成為唯一保持增長的品牌；奧迪全球交付162.36萬輛，年減2.9%；賓士表現最弱，集團全年交付216萬輛，年減10%。

從官方數據來看，BMW與賓士去年最大單一市場仍是中國。其中，BMW中國在其全球銷量體系中佔比為25.4%，賓士中國在其全球銷量體系中佔比為26.5%。針對中國市場銷量下滑原因，賓士解釋，其在中國市場面臨豪華車市場結構性波動及自身產品周期調整等挑戰。

保時捷2025年在中國市場交付量也跌至4.19萬輛，較2024年的5.69萬輛大幅下降26%。保時捷表示，核心影響因素包括中國的豪華車細分市場環境具有挑戰性，以及中國市場尤其是純電動車型領域的競爭日趨激烈。

綜合澎湃新聞、紅星資本局等陸媒報導，許多車廠今年以來推出價格新政。BMW中國1日起對旗下31款主力車型進行建議零售價調整，其中24款車型的降幅超過10%，五款超過20%。BMW中國稱調價並非價格戰，而是對部分產品的價值升級。

中國汽車工業協會公布，2025年，中國汽車產銷分別完成3,453.1萬輛和3,440萬輛，年增長分別為10.4%和9.4%，連續17年位居全球第一。

2025年中國品牌乘用車銷量達2,093.6萬輛，年增長16.5%，市占率升至69.5%，較2024年提升4.3個百分點。

展望2026年，中汽中心資深首席專家吳松泉表示，大陸國內汽車市場整體增速將明顯放緩。儘管近期有「兩新」（設備更新、消費品以舊換新）政策將優化實施等部分利好因素釋放，但也應看到，多重因素疊加，共同加大了2026年汽車市場內需增長的壓力。

事實上，2024年BBA銷量去年在全球及中國銷售情況均出現下滑。當時分析認為，該現象的背後，是中國本土電動車品牌的崛起對BBA構成了衝擊。

中國市場 BMW 品牌 奧迪 保時捷 售價 市占率

