陸去年用電量是美國兩倍 電動車普及帶動充換電服務業需求大增

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸去年用電量突破10兆度，是全球首次突破10兆度的單一國家（新華社）
大陸去年用電量突破10兆千瓦時（度），是全球首次突破10兆度的單一國家，這相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本等四個經濟體的年用電量總和。

其中，電動汽車的普及帶動充換電服務業用電量增速近五成。

大陸國家能源局昨（17）日公布，去年全社會用電量10兆3,682億度，年增長5%，也是首次突破10兆度，其中，一級產業（農林漁牧）用電量1,494億度，年增9.9%；二級產業（製造業）用電量6兆6,366億度，年增3.7%；三級產業（服務業）用電量1兆9,942億度，年增8.2%；城鄉居民生活用電量1兆5,880億度，年增6.3%。

根據大陸官方對外表示，在整體用電結構當中，包括第三級產業以及廣大的城鄉居民生活用電，是拉動全社會用電增長的最主要動力；值得注意的是，若單看第三級產業的部分，「充換電服務業」以及「資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業」兩大領域的用電量增速，分別達到48.8%和17%。

央視點明，電動汽車的普及直接帶動充換電服務業用電量增速近50%。

中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆表示，十年間大陸用電量從5兆度到10兆度，大陸用電量超過多個經濟體總和，反映了大陸作為製造業大國和人口大國的底色，也體現了其能源保障能力的全面提升。

此外，去年全年大陸非化石能源裝機占比已超過六成，全社會用電量中，每3度就有1度是綠電。

上個月大陸國家能源局與發改委聯合印發文件，提出到2030年，主幹電網和配電網為重要基礎、智慧微電網為有益補充的「新型電網平台」初步建成，要求「西電東送」規模超過4.2億千瓦，新增省間電力互濟能力4,000萬千瓦左右，支撐新能源發電量占比達到三成左右，接納分散式新能源能力達9億千瓦，支撐充電基礎設施超過4,000萬台。

用電 化石能源 服務業

