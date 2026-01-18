蘋果搶客戶 讓安卓機換購…首度納入華為、小米等

大陸蘋果官網顯示，蘋果調整iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新的折抵價格，推出手機最高可以折抵人民幣5,800元（約新台幣2.6萬元），比較特別的是，華為、小米等安卓機型首度被納入折抵範圍，顯示蘋果也在搶安卓客戶。

證券日報報導，首都企業改革與發展研究會理事肖旭表示，2026年大陸手機廠商將面臨著成本上漲與市占擠壓的雙重挑戰，手機行業將迎來新一輪洗牌。同時從各大品牌發布的新品計畫來看，技術與產品創新步伐並未放緩，人工智慧與手機的深度融合，被視為最關鍵的發展方向。

根據蘋果發布的Apple Trade In換購計畫顯示， iPhone 16 Pro Max中國區最高可抵人民幣5,800元； iPad Pro最高可抵人民幣5,800元，iPad Air最高可抵人民幣3,500元； MacBook Pro最高可抵人民幣6,050元，Mac Pro最高可抵人民幣14,000元。

此外，Huawei Mate X5最高可抵人民幣2,850元；Huawei Mate 70 Pro+ 最高可抵人民幣2,750元；Oppo Find X8 Pro最高可抵人民幣1,700元；Vivo iQOO 13最高可抵人民幣1,600元；Xiaomi 15 Pro最高可抵人民幣1,600元。

Apple重複使用及循環利用計畫，是蘋果公司於2015年3月31日在大陸推出的電子產品回收專案，初期支持iPod、iPad及iPhone4以上機型折抵換購新設備。用戶可通過線下評估舊機價值補差價換新。

此外，蘋果官網介紹，推出的iPhone「年年煥新」計畫能讓消費者能升級iPhone，並提供AppleCare+服務計畫的保障。在購買符合條件的iPhone第三個月起到第15個月末期間，都能以此iPhone原購買價格至少50%的折抵優惠來升級換購新iPhone。

2025年，全球智慧手機市場在波動中劃上句號，廠商出貨量排名也在激烈的存量博弈中再度生變。國際數據公司IDC 最新發布的「全球季度手機跟蹤報告」數據顯示，2025年第4季度全球智慧手機出貨量年增2.3%，達到3.3億支；2025年全球智慧手機出貨量達到12.6億支。

大陸市場方面，2025年智慧手機市場出貨量約2.8億支，年減0.6%。