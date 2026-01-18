陸商辦去庫存 調降頭期款

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸出手調整貸款政策。中國人民銀行與大陸金融監督管理總局昨（17）日宣布，調整商用不動產購屋貸款最低首付（頭期款）比率，從50%統一調降為不低於30%。

分析認為，商用不動產購房貸款最低首付比率，從過去普遍的50%以上，下調到不低於30%，可以緩減資金壓力，購房門檻大幅降低，短期直接刺激成交量，但不會引發大規模炒作，因為商用不動產房貸款利率通常高於住宅，所以即使首付降低，不會像住宅那樣形成投機潮。

中國人民銀行表示，此舉是為了適應大陸房地產市場供需關係的新變化，並支持建構房地產發展新模式。依據新規，中國人民銀行各省分行及金監總局各地機構，將按照「因城施策」原則，在全大陸統一的最低頭期款比率基礎上，依據各地的調控要求，自主決定轄區內各城市的頭期款比率下限。

每日經濟新聞報導，廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，此次調整，一方面是由於各地普遍面臨在售商業用房庫存高、去庫存周期長的問題；另一方面則是因為在售去庫存難度大，導致已供應土地和在建專案開發難度大，加上中古商業用房價格跌幅較大，導致商業物業價格跌幅更大，對整體物業價值的保持以及企業資金鏈好轉等不利。

為推動商辦市場去庫存，不少城市已公布多項支持政策。例如湖北武漢對購買新建商辦類房屋的，按契稅實繳額度給予50%補助；廣西南寧對購買商辦專案超100平方公尺的、給予人民幣1萬元購房補貼；上海則允許商務樓宇相容商業酒店、研發創新、文化體育、醫療服務、教育培訓、租賃住房（含人才公寓）等功能。