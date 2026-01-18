大陸一線城市辦公大樓需求 連四年低迷

不動產諮詢企業戴德梁行發布報告顯示，2025年上海、廣州、深圳甲級寫字樓（A級辦公大樓）的需求走弱，供需比均超過二倍，一線城市對辦公大樓項目的消化能力已連續四年處於低位。

財新網報導，戴德梁行統計，北京、上海、廣州、深圳A級辦公大樓淨吸納量（銷售和出租房屋的數量總和）在2021年達到最高峰，合計為334.2萬平方公尺，但2022年後驟降至100萬至120萬平方公尺。2025年四個城市A級商辦的淨吸納量合計117.5萬平方公尺，年降3.2%，較最高峰下滑64.8%。

從租金來看，至2025年第4季末，深圳A級商辦平均租金為每月每平方公尺人民幣149.4元，年減11.7%，較2018年最高峰每月每平方公尺人民幣276.6元下降約46%；北京、廣州的租金均較最高峰下滑超過四成，上海租金降幅約為27%。