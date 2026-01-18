陸去年用電量 突破10兆度

大陸去年用電量突破十兆千瓦時（度），是全球首次突破十兆度的單一國家，這相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本四個經濟體的年用電量總和。當中，電動汽車的普及，帶動充換電服務業的用電量增速近五成。

大陸國家能源局昨天公布，去年全社會用電量十兆三六八二億度，同比增長五％，也是首次突破十兆度，其中，一級產業用電量一四九四億度，同比增長九點九％；二級產業用電量六兆六三六六億千瓦時，增長三點七％；三級產業用電量一兆九九四二億度，增長八點二％；城鄉居民生活用電量一兆五八八○億度，增長六點三％。

官方表示，三級產業、城鄉居民生活用電是拉動全社會用電增長的主要動力，而在三級產業中，「充換電服務業」以及「資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業」用電量增速分別達四十八點八％和十七％。央視點明道，電動汽車的普及直接帶動充換電服務業用電量增速近五十％。

中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆表示，十年間大陸用電量從五兆度到十兆度，大陸用電量超過多個經濟體總和，反映了大陸作為製造業大國和人口大國的底色，也體現了其能源保障能力的全面提升。此外，去年全年大陸非化石能源裝機占比已超過六成，全社會用電量中，每三度就有一度是綠電。

上個月大陸國家能源局與發改委聯合印發文件，提出到二○三○年，主幹電網和配電網為重要基礎、智慧微電網為有益補充的「新型電網平台」初步建成，要求「西電東送」規模超過四點二億千瓦，新增省間電力互濟能力四千萬千瓦左右，支撐新能源發電量占比達到三成左右，接納分散式新能源能力達九億千瓦，支撐充電基礎設施超過四千萬台。