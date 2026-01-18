聽新聞
0:00 / 0:00

陸去年用電量 突破10兆度

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸去年用電量突破十兆千瓦時（度），是全球首次突破十兆度的單一國家，這相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本四個經濟體的年用電量總和。當中，電動汽車的普及，帶動充換電服務業的用電量增速近五成。

大陸國家能源局昨天公布，去年全社會用電量十兆三六八二億度，同比增長五％，也是首次突破十兆度，其中，一級產業用電量一四九四億度，同比增長九點九％；二級產業用電量六兆六三六六億千瓦時，增長三點七％；三級產業用電量一兆九九四二億度，增長八點二％；城鄉居民生活用電量一兆五八八○億度，增長六點三％。

官方表示，三級產業、城鄉居民生活用電是拉動全社會用電增長的主要動力，而在三級產業中，「充換電服務業」以及「資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業」用電量增速分別達四十八點八％和十七％。央視點明道，電動汽車的普及直接帶動充換電服務業用電量增速近五十％。

中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆表示，十年間大陸用電量從五兆度到十兆度，大陸用電量超過多個經濟體總和，反映了大陸作為製造業大國和人口大國的底色，也體現了其能源保障能力的全面提升。此外，去年全年大陸非化石能源裝機占比已超過六成，全社會用電量中，每三度就有一度是綠電。

上個月大陸國家能源局與發改委聯合印發文件，提出到二○三○年，主幹電網和配電網為重要基礎、智慧微電網為有益補充的「新型電網平台」初步建成，要求「西電東送」規模超過四點二億千瓦，新增省間電力互濟能力四千萬千瓦左右，支撐新能源發電量占比達到三成左右，接納分散式新能源能力達九億千瓦，支撐充電基礎設施超過四千萬台。

電力需求 電動車

延伸閱讀

救房市去庫存！大陸商用不動產 最低首付比率下調至30%

高風險疑慮 金融時報：歐盟擬禁大陸供應商參與關鍵基礎設施

穀神星二號民營商業運載火箭 首次飛行試驗任務失利

大陸年用電量首度超過10兆度 相當於美國全年用電量2倍多

相關新聞

陸核融合產業 2030年有望商業化

安徽合肥十六日舉辦二○二六核聚變能（核融合）科技與產業大會，成立金融機構聯盟，逾百家上下游供應鏈企業參展。分析師指出，核...

加國降陸電動車關稅 美國看衰

加拿大總理卡尼訪問大陸行程昨天結束，中加達成多項經貿協議，其中加拿大將大幅降低大陸電動汽車關稅進入加拿大，卡尼稱大陸電動...

陸去年用電量 突破10兆度

大陸去年用電量突破十兆千瓦時（度），是全球首次突破十兆度的單一國家，這相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟、俄羅斯、印...

德銀報告：陸IP零售市場需求疲軟 泡泡瑪特恐面臨增長壓力

華爾街見聞引述德銀報告指出，中國IP零售整體需求轉弱，主因可支配支出低迷，而泡泡瑪特若沒有推出新的熱門產品，同店銷售增長...

救房市去庫存！大陸商用不動產 最低首付比率下調至30%

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸再度出手調整貸款政策。中國人民銀行（大陸央行）與大陸金融監督管理總局17日公布...

攻克功率半導體製造鏈關鍵環節 中核集團研製出首台離子植入機

由中核集團中國原子能科學研究院自主研製的大陸首台串列型高能氫離子注入機（離子植入機）成功出束（發射），核心指標達到國際先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。