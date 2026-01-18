聽新聞
陸核融合產業 2030年有望商業化

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

安徽合肥十六日舉辦二○二六核聚變能（核融合）科技與產業大會，成立金融機構聯盟，逾百家上下游供應鏈企業參展。分析師指出，核融合產業處於向商業轉型的關鍵階段，預估二○三○年之後便開始逐漸導入商業化運行機制。

綜合陸媒報導，合肥綜合性國家科學中心能源研究院常務副院長胡浩民表示，今年的首要任務是加快推進核融合試驗堆的建設，確保其主體工程完工，並陸續完成關鍵設備的安裝與調試，進而開展一系列實驗工作。其次，研究院計劃攜手產業頭部企業及上市公司，共同組建聯合實驗室。

國泰海通證券首席分析師徐強表示，可以看到整個產業正處在從工程驗證堆向商業堆轉型的關鍵階段。預計二○三○年前能完成工程驗證，二○三○年之後便開始逐漸導入商業化運行機制。

未來的關注點將從技術型企業和供應鏈上設備型企業，轉向經營類企業和發電服務類企業。

央視新聞去年一月報導，大陸合肥有「人造太陽」之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（ＥＡＳＴ），於二○二五年一月廿日實現上億攝氏度一○六六秒穩態長脈衝高約束模等離子體運行，創造新的世界紀錄，對人類推進實現核聚變（核融合）發電更進一步。

