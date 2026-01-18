陸去年GDP 有望保五

中國大陸國家統計局將於19日公布國民經濟運行情況，外界關注其是否能達成2025年經濟（GDP）成長5%左右的目標。陸媒對多位經濟學家進行調查，顯示2025年經濟增速有望達成目標，機構也紛紛上修原本預測。

大陸去年第1至3季GDP增速分別為5.4%、5.2%以及4.8%，前三季GDP增速為5.2%。分析指出，去年第4季GDP增速只要在‌4.4%至4.5%‌左右，全年就可以順利完成5%左右的增長目標。‌

財新近日對14家中外機構的調查顯示，經濟學家普遍認為2025年第4季GDP增速將較第3季放緩，預測均值為4.4%；對2025年全年GDP增速的預測均值為5.0%。‌