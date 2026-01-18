陸去年GDP 有望保五

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國大陸國家統計局將於19日公布國民經濟運行情況，外界關注其是否能達成2025年經濟（GDP）成長5%左右的目標。陸媒對多位經濟學家進行調查，顯示2025年經濟增速有望達成目標，機構也紛紛上修原本預測。

大陸去年第1至3季GDP增速分別為5.4%、5.2%以及4.8%，前三季GDP增速為5.2%。分析指出，去年第4季GDP增速只要在‌4.4%至4.5%‌左右，全年就可以順利完成5%左右的增長目標。‌

財新近日對14家中外機構的調查顯示，經濟學家普遍認為2025年第4季GDP增速將較第3季放緩，預測均值為4.4%；對2025年全年GDP增速的預測均值為5.0%。‌

延伸閱讀

台承諾投資額…占GDP逾五成 日本負擔僅12%、南韓18%

台美關稅拍板／學者示警 憂投資成本拉高 看好今年GDP有機會「坐三望四」

【重磅快評】台美關稅出爐 台灣被宰還要向美磕頭感謝

美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

相關新聞

陸去年用電量 突破10兆度

大陸去年用電量突破十兆千瓦時（度），是全球首次突破十兆度的單一國家，這相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟、俄羅斯、印...

陸核融合產業 2030年有望商業化

安徽合肥十六日舉辦二○二六核聚變能（核融合）科技與產業大會，成立金融機構聯盟，逾百家上下游供應鏈企業參展。分析師指出，核...

陸商辦去庫存 調降頭期款

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸出手調整貸款政策。中國人民銀行與大陸金融監督管理總局昨（17）日宣布，調整商用...

蘋果搶客戶 讓安卓機換購…首度納入華為、小米等

大陸蘋果官網顯示，蘋果調整iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新的折抵價格，推出手機最高可以折抵人民幣5,800元...

大數字／台港貿易總額 去年意外彈升

2025年前11月台港貿易總額649億美元，年增31.4％，突破過往500到600億美元規模。學者認為，台港貿易總額的擴...

大陸一線城市辦公大樓需求 連四年低迷

不動產諮詢企業戴德梁行發布報告顯示，2025年上海、廣州、深圳甲級寫字樓（A級辦公大樓）的需求走弱，供需比均超過二倍，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。