德銀報告：陸IP零售市場需求疲軟 泡泡瑪特恐面臨增長壓力

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
報告顯示，中國IP零售市場的普遍趨勢顯示需求疲軟，主要歸因於可自由支配的消費者支出普遍低迷。（路透）
華爾街見聞引述德銀報告指出，中國IP零售整體需求轉弱，主因可支配支出低迷，而泡泡瑪特若沒有推出新的熱門產品，同店銷售增長可能面臨壓力。另因產能擴張與大規模補貨，外界認為泡泡瑪特的Labubu紅利期已過，二手市場也變得供過於求。

德銀報告顯示，中國IP零售市場的普遍趨勢顯示需求疲軟，主要歸因於可自由支配的消費者支出普遍低迷。消費者消費意願降低，購買行為更集中於能提供強大情感價值或實用功能的產品。

報告指出，雖然泡泡瑪特的同店銷售增長依然強勁，但在2025年第四季度已從第二、三季度的高位開始減速。公司顯著改善了實體通路的產品供應，但銷售勢頭並未如預期般強勁。

報告又指，泡泡瑪特12月的銷售額僅為第二、三季度高峰期的大約80%，若沒有新的「爆款」IP推出，2026年6月的同店銷售增長可能面臨壓力。

財聯社近日報導，受產能增長並大規模補貨影響，泡泡瑪特多款熱門產品二手市場價格快速下降，部分二手產品價格已跌破官方發售價，「泡泡瑪特開始五折甩賣了」的相關討論也登上了微博熱搜。

商業媒體「Tech星球」指出，Labubu爆火背後離不開黃牛和投機者的推波助瀾，只是現在Labubu紅利期已過。Labubu最大的贏家泡泡瑪特，也不得不接受市場持續降溫的現實。隨著官方宣布進行大規模補貨，二手市場隨後也變得供過於求。

泡泡瑪特 消費者

