大數字／台商赴港投資 搶搭CEPA快車

香港政府統計處公布的數據顯示，2003年大陸與香港簽署「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）時，兩地貨物貿易總額約港幣1.5兆元，到2024年已達到近港幣4.8兆元，平均每年增長5.6%。學者認為，台商仍可利用CEPA，進入大陸市場。

實際上，CEPA曾有兩次修訂，其中「修訂協議二」於2025年3月1日起實施，進一步對香港開放金融、電影、電視、旅遊等措施，大陸對香港服務業作全面或部分開放的部門已增至153個，占全部160個服務貿易部門的96%。學者認為，從事金融、娛樂文化和文創，以及科技整合的台商，可以搭「修訂協議二」順風車進入大陸市場。

致理科技大學國際貿易系教授張弘遠指出，香港的資本流動愈來愈多，其次香港的證券市場也是國際化程度最高，加上香港「穩定幣條例」已於2025年8月1日生效，2026年初發放部分牌照，可以吸引台灣的銀行在香港先試點或學習。

其次是香港的娛樂、文化和文創。張弘遠表示，由於主要資本依然在大陸，極權國家仍需要對外文化宣傳，所以可以借助香港發布宣傳片，台灣的文創產業，還是要靠這種管道打通大陸的市場，所以可以在香港進行投資和整合。

最後則是科技整合。張弘遠認為，粵港澳大灣區的發展將廣東和深圳整合在一起，大陸國家主席習近平在四中全會之後就到廣東，也提到廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，推動粵港澳大灣區建設，就是要廣東做好一個橋頭堡。

陸去年用電量 突破10兆度

大陸去年用電量突破十兆千瓦時（度），是全球首次突破十兆度的單一國家，這相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟、俄羅斯、印...

陸核融合產業 2030年有望商業化

安徽合肥十六日舉辦二○二六核聚變能（核融合）科技與產業大會，成立金融機構聯盟，逾百家上下游供應鏈企業參展。分析師指出，核...

陸商辦去庫存 調降頭期款

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸出手調整貸款政策。中國人民銀行與大陸金融監督管理總局昨（17）日宣布，調整商用...

蘋果搶客戶 讓安卓機換購…首度納入華為、小米等

大陸蘋果官網顯示，蘋果調整iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新的折抵價格，推出手機最高可以折抵人民幣5,800元...

大數字／台港貿易總額 去年意外彈升

2025年前11月台港貿易總額649億美元，年增31.4％，突破過往500到600億美元規模。學者認為，台港貿易總額的擴...

大陸一線城市辦公大樓需求 連四年低迷

不動產諮詢企業戴德梁行發布報告顯示，2025年上海、廣州、深圳甲級寫字樓（A級辦公大樓）的需求走弱，供需比均超過二倍，一...

