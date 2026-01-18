聽新聞
大數字／我對港出口 電子零件占84%

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導

根據財政部統計數據，2025年前11月，台灣出口至香港品項，以電子零組件等占84%；而台灣從香港進口品項，以天然珍珠或養珠、寶石等占86%為大宗。

中華經濟研究院第一所副所長吳佳勳指出，香港市場腹地有限，約99%的出口屬轉口貿易，因此台灣對港出口主要集中於電機設備、機械與電子零組件，這類中間材均屬於到香港中轉再出口的品項，這種趨勢也反映台灣在區域供應鏈中扮演的「關鍵零組件與中高階設備供應者」角色。

吳佳勳認為，台灣對港出口主要集中於電機設備、機械與電子零組件，在資本與技術密集型產品占比居高不下的情況下，顯示台灣對港出口本質上是嵌入區域製造體系與跨境分工，而非單純貿易量的過境行為。

吳佳勳表示，香港在此過程中扮演的角色，已不僅僅是傳統意義上的「通往中國大陸門戶」，而是作為高附加價值電子產品與零組件在區內重新配置、分流與交付的重要節點，服務對象涵蓋大陸以外的亞太及全球市場。

香港貿發局指出，香港珠寶業主要經營貴重珠寶業務，發展與本地珠寶零售市場息息相關。

