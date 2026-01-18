聽新聞
0:00 / 0:00

大數字／台港貿易總額 去年意外彈升

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導
2025年前11月台港貿易總額649億美元，年增31.4％，突破過往500到600億美元規模。圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影
2025年前11月台港貿易總額649億美元，年增31.4％，突破過往500到600億美元規模。圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影

2025年前11月台港貿易總額649億美元，年增31.4％，突破過往500到600億美元規模。學者認為，台港貿易總額的擴大，既是反映美中貿易摩擦下提前拉貨的效應，也加上AI產業景氣上揚所帶動的結構性動能，主要與香港扮演AI伺服器及高階晶片的物流角色有關。

香港作為關鍵的轉口與區域調度樞紐，集中承接高價值電子產品與零組件流通，進而在短期內推升台港貿易金額。

值得注意的是，對等關稅宣布後，台灣出口香港的金額並未受到太大衝擊，自2025年5月至11月，每個月的出口額大約都在55億美元左右，9月甚至衝高到64億美元；但在進口方面顯然受到影響，2025年5月台灣自香港進口額為1.3億美元，但10月則跌破億元至7,952萬美元，至11月又衝至1.9億美元。

中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳分析，有別於今年以來台灣對大陸出口下滑，主要是原本的「三角貿易」型態改變，也就是原先「台灣接單、大陸生產、外銷歐美」模式逐漸式微，轉向由台灣直接出口或以接近市場方式生產供應，因此對大陸出口快速減少。但台灣對香港的出口卻在今年前11個月不減反增，主要與香港扮演AI伺服器及高階晶片的物流角色有關。

吳佳勳提到，2025年帶動台灣出口成長的主力是AI伺服器、高階顯示卡與半導體，這些產品單價高且體積小，多採取空運，而香港是全球重要的自由貿易港與航空物流中心。許多的國際科技大廠仍將香港設為亞太區的發貨倉庫或物流中心。因此台灣貨物先出口到香港，在香港進行集貨、分裝，再轉運至東南亞或美歐國家。

致理科技大學國際貿易系教授張弘遠指出，從2015年開始，台灣透過ECFA將貨品直接送到大陸後，香港作為經貿轉運的中間點的角色就沒有那麼強。但現在是兩岸直接貿易受到影響，因此透過香港做轉口自然就變多了。

張弘遠提到，香港在全球供應鏈的參與角色是在物流，拉貨最終地是粵港澳大灣區，所以廣東的表現好，那香港的表現就會好，像是在廣東的大疆無人機，或是騰訊也支持一些獨角獸的AI科技公司，對台灣的硬體需求很大，台灣出口裡頭資通訊產品中，半導體占大宗。

對於2026年台港貿易展望，吳佳勳認為，未必能維持像2025年金額這麼高，與美中貿易摩擦下的提前拉貨效應有關，屬於政策不確定性驅動的前置需求釋放，而非結構性需求全面擴張。隨著部分訂單已於2025年提前出貨，若2026年關稅政策走向趨於明朗，相關拉貨動能恐將消退，使台港貿易規模回歸較為常態化的水準。

其次，近期數據顯示，台灣對大陸及香港的出口占比已自高點下滑，兩岸貿易動能也較2025年年中明顯趨緩。在此背景下，香港作為對大陸轉口樞紐的功能或許將降低。換言之，台港貿易雖不至於快速萎縮，但要複製2025年的強勁表現有難度。

香港 物流 廣東

延伸閱讀

大陸年用電量首度超過10兆度 相當於美國全年用電量2倍多

關稅戰吸外企落腳 港註冊公司155萬創高 同比增長9.6%

粵車南下上路2個月 邊檢備案量逾1300輛 比上月增逾2倍

金融時報：陸阻止進口 輝達供應商暫停H200關鍵零部件生產

相關新聞

陸去年用電量 突破10兆度

大陸去年用電量突破十兆千瓦時（度），是全球首次突破十兆度的單一國家，這相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟、俄羅斯、印...

陸核融合產業 2030年有望商業化

安徽合肥十六日舉辦二○二六核聚變能（核融合）科技與產業大會，成立金融機構聯盟，逾百家上下游供應鏈企業參展。分析師指出，核...

陸商辦去庫存 調降頭期款

為挽救低迷的房市需求，助力市場去庫存，大陸出手調整貸款政策。中國人民銀行與大陸金融監督管理總局昨（17）日宣布，調整商用...

蘋果搶客戶 讓安卓機換購…首度納入華為、小米等

大陸蘋果官網顯示，蘋果調整iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新的折抵價格，推出手機最高可以折抵人民幣5,800元...

大數字／台港貿易總額 去年意外彈升

2025年前11月台港貿易總額649億美元，年增31.4％，突破過往500到600億美元規模。學者認為，台港貿易總額的擴...

大陸一線城市辦公大樓需求 連四年低迷

不動產諮詢企業戴德梁行發布報告顯示，2025年上海、廣州、深圳甲級寫字樓（A級辦公大樓）的需求走弱，供需比均超過二倍，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。