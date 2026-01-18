大數字／台港貿易總額 去年意外彈升

2025年前11月台港貿易總額649億美元，年增31.4％，突破過往500到600億美元規模。學者認為，台港貿易總額的擴大，既是反映美中貿易摩擦下提前拉貨的效應，也加上AI產業景氣上揚所帶動的結構性動能，主要與香港扮演AI伺服器及高階晶片的物流角色有關。

香港作為關鍵的轉口與區域調度樞紐，集中承接高價值電子產品與零組件流通，進而在短期內推升台港貿易金額。

值得注意的是，對等關稅宣布後，台灣出口香港的金額並未受到太大衝擊，自2025年5月至11月，每個月的出口額大約都在55億美元左右，9月甚至衝高到64億美元；但在進口方面顯然受到影響，2025年5月台灣自香港進口額為1.3億美元，但10月則跌破億元至7,952萬美元，至11月又衝至1.9億美元。

中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳分析，有別於今年以來台灣對大陸出口下滑，主要是原本的「三角貿易」型態改變，也就是原先「台灣接單、大陸生產、外銷歐美」模式逐漸式微，轉向由台灣直接出口或以接近市場方式生產供應，因此對大陸出口快速減少。但台灣對香港的出口卻在今年前11個月不減反增，主要與香港扮演AI伺服器及高階晶片的物流角色有關。

吳佳勳提到，2025年帶動台灣出口成長的主力是AI伺服器、高階顯示卡與半導體，這些產品單價高且體積小，多採取空運，而香港是全球重要的自由貿易港與航空物流中心。許多的國際科技大廠仍將香港設為亞太區的發貨倉庫或物流中心。因此台灣貨物先出口到香港，在香港進行集貨、分裝，再轉運至東南亞或美歐國家。

致理科技大學國際貿易系教授張弘遠指出，從2015年開始，台灣透過ECFA將貨品直接送到大陸後，香港作為經貿轉運的中間點的角色就沒有那麼強。但現在是兩岸直接貿易受到影響，因此透過香港做轉口自然就變多了。

張弘遠提到，香港在全球供應鏈的參與角色是在物流，拉貨最終地是粵港澳大灣區，所以廣東的表現好，那香港的表現就會好，像是在廣東的大疆無人機，或是騰訊也支持一些獨角獸的AI科技公司，對台灣的硬體需求很大，台灣出口裡頭資通訊產品中，半導體占大宗。

對於2026年台港貿易展望，吳佳勳認為，未必能維持像2025年金額這麼高，與美中貿易摩擦下的提前拉貨效應有關，屬於政策不確定性驅動的前置需求釋放，而非結構性需求全面擴張。隨著部分訂單已於2025年提前出貨，若2026年關稅政策走向趨於明朗，相關拉貨動能恐將消退，使台港貿易規模回歸較為常態化的水準。

其次，近期數據顯示，台灣對大陸及香港的出口占比已自高點下滑，兩岸貿易動能也較2025年年中明顯趨緩。在此背景下，香港作為對大陸轉口樞紐的功能或許將降低。換言之，台港貿易雖不至於快速萎縮，但要複製2025年的強勁表現有難度。