A股封測行業開啟產能競賽 重金押注AI、汽車與大陸國產替代

在人工智慧浪潮席捲、汽車智慧化與電動化加速、大陸國產替代向高階領域攻堅等多重因素下，作為積體電路產業鏈不可或缺的後道環節，封裝測試（封測）的戰略地位日益凸顯。2025年末至2026年初，A股封測類股龍頭動作頻頻，通富微電拋出人民幣44億元定增預案，長電科技車規級工廠通線，甬矽電子宣布海外重大投資，和林微納加碼精密組件與測試業務。

定增，也稱為定向增發，是指上市公司透過非公開方式，向不超過35人的特定物件發行股票進行融資的行為。

集微網報導，通富微電1月9日公告擬定增募資人民幣44億元，用於記憶體封測產能提升項目、汽車等新興應用領域封測產能提升專案、晶圓級封測產能提升項目、高性能計算及通信領域封測產能提升項目以及補充流動資金及償還銀行貸款，以全面強化在高階晶片封測領域的布局與競爭優勢。

在汽車電子領域，擴建車規級封裝與測試產能，以應對汽車智慧化、電動化催生的海量高可靠性晶片需求；在記憶體領域，致力提升先進記憶體封測能力，以順應數據洪流帶來的高堆疊、高可靠性要求；同時，加強從晶圓凸塊到倒裝、系統級封裝的一體化先進技術布局，服務於人工智慧與高性能計算對超高算力和高度集成的苛刻需求。

此舉表明，通富微電正從「大而全」向「大而強」轉型，致力於構建覆蓋多領域的高階封測解決方案平台，以鞏固其全球第四、大陸第二的市場地位，並深化與AMD、比亞迪等戰略客戶的綁定。

搶占車規戰略制高點的長電科技，於2025年12月31日宣布，旗下車規級晶片封測工廠「上海長電科技汽車電子（JSAC）」於12月如期實現通線（試產）。當前多家國內外車載晶片客戶的生產專案，正在JSAC加速推進產品認證與量產導入工作，涵蓋智慧駕駛、電源管理等關鍵車控領域。

2025年前3季度，長電科技汽車電子收入年增31.3%，已成為核心增長引擎之一。JSAC的產能釋放，不僅將緩解高端車規封測的供給緊張，更是長電科技參與全球汽車晶片產業鏈分工、提升價值鏈地位的關鍵落子。

同日，長電科技發布公告，全資子公司上海雲鮫龍企管，擬參股設立上海交融芯智股權投資基金。該投資基金總規模達人民幣13.4億元，雲鮫龍擬認繳出資人民幣4億元，占投資基金30%的市占。該基金將聚焦半導體晶片成品製造、測試及產業鏈上下游單一專項項目投資，存續期為7年，涵蓋3年投資期、2年退出期及2年延長期。-甬矽電子、

差異化與專業化布局方面，甬矽電子於1月12日公告，為進一步完善公司海外戰略布局，推動海外業務發展進程，擬投資新建馬來西亞積體電路封裝和測試生產基地專案，專案建設內容主要為系統級封裝產品等封裝產品，下游應用領域包括AIoT、電源模組等，投資總額不超過人民幣21億元。

項目建設周期為60個月。該舉措是完善海外布局、分散供應鏈風險、貼近國際客戶的重要舉措，展現了二線龍頭透過海外擴張尋求跨越式發展的雄心。

和林微納於1月5日發布公告，擬開展「和林微納手機光學鏡頭元件及半導體封測業務擴產專案」，專案總投資不超過人民幣7.6億元，聚焦公司已有Mems光學精微零元件業務及半導體晶片FT測試探針業務。這是在特定細分領域（測試介面）做深做精的專業化擴產，順應了晶片測試複雜度提升帶來的探針需求增長，屬於產業鏈關鍵配套環節的強化。