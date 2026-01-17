快訊

李玟51歲冥誕　全球歌迷齊聚金寶山花海紀念「永遠的月光愛人」

生日當天人倫悲劇！美11歲男童「為拿回Switch」槍殺父親

最好的貓咪朋友走了…鳳頭鸚鵡沉思後「突開口問1句」 主人秒破防

大陸年用電量首度超過10兆度 相當於美國全年用電量2倍多

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家能源局17日發布2025年全社會用電量歷史性突破10兆千瓦時（度），達到10.4兆度，年增5%。（新華社資料照）
大陸國家能源局17日發布2025年全社會用電量歷史性突破10兆千瓦時（度），達到10.4兆度，年增5%。（新華社資料照）

大陸國家能源局17日發布2025年全社會用電量歷史性突破10兆千瓦時（度），達到10.4兆度，年增5%。這一數字在全球單一國家中尚屬首次，相當於美國全年用電量的2倍多，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本4個經濟體的年用電量總和。

新華社、中國日報報導，從分產業用電看，第一產業用電量1,494億度，年增9.9%；第二產業用電量6.6兆度，年增3.7%；第三產業用電量1.9兆度，年增8.2%；城鄉居民生活用電量1.5兆度，年增6.3%。第三產業和城鄉居民生活用電對用電量增長的貢獻達到50%。充換電服務業以及信息傳輸、軟體和信息技術服務業用電量增速分別達到48.8%、17.0%，是拉動第三產業用電量增長的重要原因。

金融界報導，2026年全大陸能源工作會議，於2025年12月15日在北京召開，會議披露2025年7月和8月連續2個月單月用電量超過1兆度，在迎峰度夏期間成功應對電力負荷峰值考驗20次，超過上年水準。

中國電力企業聯合會統計與數智部副主任蔣德斌表示，全社會用電量首超10兆度，代表大陸用電規模穩居世界首位，成為大陸經濟發展進程中的一個重要里程碑。國家能源局有關負責人在會上介紹，「十四五」以來，大陸能源自給率從約80%提升至84%以上，建成了全球規模最大的可再生能源體系，能源體量規模居世界第一。

花旗銀行分析認為，在全球範圍內，AI數據中心、電氣化進程以及可再生能源併網，正大幅推高電力需求

中信證券指出，大陸政策進一步指引並夯實了特高壓、柔性直流輸配電、數智化電網等環節的中長期發展機遇。同時從中短期看，輸變電設備領域呈現內外需景氣共振，結構性需求持續顯現，特高壓、智慧電網等環節將迎來景氣反轉。

華泰證券分析指出，全大陸統一電力市場的建設正在加速推進，預計「十五五」時期的電網投資規模將達到人民幣4兆元以上，相較「十四五」時期的人民幣2.8兆元顯著提升。其中，主網建設是助力全大陸電網網架實現互聯互通、搭建全大陸統一電力大市場的重要支撐，將是未來的重點建設方向。

用電 再生能源 電力需求

延伸閱讀

火箭飛行異常！「實踐三十二號」衛星發射失利

陸新能源車 電池新規將上路

陸財政收入仍有提升空間 稅務機關呼籲民眾自查境外收入

大陸AI開發者直言難超美國 揭最大瓶頸：H200晶片銷陸影響不大

相關新聞

雇用童工、低薪還超時加班 Labubu江西代工廠爆剝削勞工

美國非營利組織日前指控，泡泡瑪特人氣商品Labubu的主要代工製造商、位於江西省贛州市信豐縣的順佳玩具有限公司，其核心生...

除了4.9萬輛電動車進口配額 加拿大總理：與中國共建供應鏈

加拿大將給予大陸電動汽車每年4.9萬輛的配額，配額內享受6.1%的最惠國關稅待遇，配額數量將按一定比例逐年增長。加拿大總...

金融時報：陸阻止進口 輝達供應商暫停H200關鍵零部件生產

外媒引述2名消息人士報導，由於大陸海關官員阻止新獲批准的人工智慧晶片進入大陸，因此輝達H200晶片的印刷電路板等核心零部...

搶安卓用戶！大陸蘋果「以舊換新」最高抵2.6萬元 納入華為、小米機型

大陸蘋果官網顯示，蘋果調整了iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新折抵價，推出手機最高可以折抵人民幣5,800元（...

大陸年用電量首度超過10兆度 相當於美國全年用電量2倍多

大陸國家能源局17日發布2025年全社會用電量歷史性突破10兆千瓦時（度），達到10.4兆度，年增5%。這一數字在全球單...

預製菜風波延燒…賈國龍、羅永浩隔空互懟 微博遭禁言

因「預製菜風波」致生意大跌一次關閉全國102間門店的連鎖餐廳西貝創辦人賈國龍，昨在微博發文要求曾吐槽西貝做預製菜的企業家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。