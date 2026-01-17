金融時報：陸阻止進口 輝達供應商暫停H200關鍵零部件生產

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
金融時報報導，由於大陸海關官員阻止新獲批准的人工智慧晶片進入大陸，因此輝達H200晶片的印刷電路板等核心零部件的生產商本周已停止生產工作，以避免出現庫存減值計提的情況。路透
外媒引述2名消息人士報導，由於大陸海關官員阻止新獲批准的人工智慧晶片進入大陸，因此輝達H200晶片的印刷電路板等核心零部件的生產商本周已停止生產工作，以避免出現庫存減值計提的情況。

英國金融時報分析，輝達第2強的AI晶片H200，是目前中美關係中最大的爭議點之一。儘管大陸企業需求強勁，但北京方面究竟是想徹底禁止該晶片以扶持大陸晶片企業發展，還是仍在權衡限制措施，或是可能作為與華盛頓談判的籌碼，目前尚不明朗。

報導指出，輝達預計將收到來自大陸客戶的超過100萬份訂單，而供應商一直在日以繼夜地工作，準備最早於3月出貨。

消息人士也透露，大陸政府官員召集大陸科技公司，警告他們除非必要，否則不要購買這些晶片。

新浪財經報導，半導體行業分析機構SemiAnalysis的分析師指出，以印刷電路板為例，這類產品是專為H200晶片設計，無法轉用於其他產品，輝達暫未就此事回應置評請求。

美國政府13日允許輝達H200與超微（AMD）MI325X人工智慧（AI）晶片銷陸，但設定6項條件。不過大陸傳出海關部門已告知報關代理該晶片不被允許進口，官方並向大陸科技企業明確指示除非「確有必要」，否則H200不被允許進入大陸，美中為AI晶片再陷角力戰。

H200 中美關係 電路

