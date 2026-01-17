陸新能源車電池新規將上路

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
新能源汽車示意圖。（美聯社）
新能源汽車示意圖。（美聯社）

為加強新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用全鏈條監督管理，大陸工信部等共六部門昨（16）日發布「管理辦法」，自2026年4月1日起施行，重點設計「車電一體報廢」等制度，建立新能源汽車動力電池數位身分證管理制度。

分析認為，「管理辦法」實施，將全面清除黑市回收商，讓大型車企成為回收主導者，進而讓大陸主導全球電池回收標準，大陸車企在全球回收市場擁有話語權，外國車企若想進入大陸市場，必須遵守大陸標準。

央視新聞報導，工信部節能與綜合利用司司長王鵬表示，數位身分證以動力電池編碼為信息載體，關聯動力電池生產、裝車銷售、換電、維修更換、車輛報廢、電池回收、綜合利用等環節信息，實現動力電池全生命周期流向監控和信息化追溯。

包括工信部、國家發改委、生態環境部、交通運輸部、商務部、市場監管總局聯合發布「新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用管理暫行辦法」。「管理辦法」突出「全管道、全鏈條、全生命周期」三大特點。

在全管道方面，包括電池的生產、車輛報廢、換電營運、維修更換等各方面進行規範管理，重點設計「車電一體報廢」等制度，防止出現廢舊動力電池流向難以掌握的情況。

電池 數位身分證 能源

延伸閱讀

書桌、鍵盤現莫名燒痕！男抽絲剝繭「靈異事件」：兇手是化妝鏡

萬元當場掰了！妹子飛離南韓1電器遭沒收 還被帶到小房間

陸官方：新能源汽車要加速突破自動駕駛技術

台東消防亮出「5大神器」 迎戰電動車火災新挑戰

相關新聞

Labubu代工廠 涉剝削勞工

美國非營利組織指控，泡泡瑪特人氣商品Labubu的主要代工製造商、位於江西省贛州市信豐縣的順佳玩具有限公司，其核心生產工...

陸新能源車電池新規將上路

為加強新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用全鏈條監督管理，大陸工信部等共六部門昨（16）日發布「管理辦法」，自2026年...

陸財政收入仍有提升空間 稅務機關呼籲民眾自查境外收入

大陸稅務機關開始加強對居民個人境外所得納稅的徵稅力度，新華社報導，大陸稅務機關去年以來提醒納稅人對2022年至2024年...

上游供應鏈記憶體漲價 陸多家手機廠商下調全年訂單數量

受上游供應鏈記憶體漲價影響，大陸多家手機廠商近日據報下調全年整機訂單數量，小米、OPPO下調超過20%，vivo下調近1...

加拿大將以優惠關稅稅率 進口4.9萬輛大陸電動車

正在大陸訪問的加拿大總理卡尼16日表示，加拿大將以優惠關稅稅率進口4.9萬輛大陸電動車。

今年世界經濟論壇 大陸將由副總理何立峰參加

大陸外交部發言人郭嘉昆16日宣布，中共政治局委員兼大陸副總理何立峰將於1月19日至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。