陸新能源車電池新規將上路

為加強新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用全鏈條監督管理，大陸工信部等共六部門昨（16）日發布「管理辦法」，自2026年4月1日起施行，重點設計「車電一體報廢」等制度，建立新能源汽車動力電池數位身分證管理制度。

分析認為，「管理辦法」實施，將全面清除黑市回收商，讓大型車企成為回收主導者，進而讓大陸主導全球電池回收標準，大陸車企在全球回收市場擁有話語權，外國車企若想進入大陸市場，必須遵守大陸標準。

央視新聞報導，工信部節能與綜合利用司司長王鵬表示，數位身分證以動力電池編碼為信息載體，關聯動力電池生產、裝車銷售、換電、維修更換、車輛報廢、電池回收、綜合利用等環節信息，實現動力電池全生命周期流向監控和信息化追溯。

包括工信部、國家發改委、生態環境部、交通運輸部、商務部、市場監管總局聯合發布「新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用管理暫行辦法」。「管理辦法」突出「全管道、全鏈條、全生命周期」三大特點。

在全管道方面，包括電池的生產、車輛報廢、換電營運、維修更換等各方面進行規範管理，重點設計「車電一體報廢」等制度，防止出現廢舊動力電池流向難以掌握的情況。