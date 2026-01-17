Labubu代工廠 涉剝削勞工

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國非營利組織指控，泡泡瑪特人氣商品Labubu的主要代工製造商、位於江西省贛州市信豐縣的順佳玩具有限公司，其核心生產工廠存在廣泛剝削勞工權利問題，凸顯泡泡瑪特供應鏈中對一線工人施加的極端成本壓力。泡泡瑪特對此回應，正在調查相關指控。

綜合香港經濟日報、信報報導，美國勞工權利組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch, CLW）發布深入調查的結果，該組織於去年夏、秋對江西省信豐縣順嘉玩具有限公司（Shunjia Toys Co., Ltd.）進行深入調查，揭示一系列勞動問題。

順嘉玩具主要產品為高端毛絨玩具和收藏級模型，在大陸多地設有工廠。身為OEM廠商，順嘉為泡泡瑪特承擔大規模集中生產任務。公開資料顯示，該廠設計年產能為1,200萬件玩具，反映出泡泡瑪特需求的快速增長，亦凸顯順嘉在其供應鏈中的戰略地位。

CLW的調查發現，雇用逾4,500名勞工的順佳玩具，加班時間嚴重超出法定上限，普遍實行每周六天工作制，且休息時間不足；大量濫用勞務派遣工，勞動合約不透明及不規範，包括空白合約或內容不完整的合約。

泡泡瑪特 玩具 供應鏈

