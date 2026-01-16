法新社調查：中國大陸去年經濟成長率恐僅4.9% 創35年新低

中國將在19日公布2025年經濟成長率數據，而據法新社調查，分析師預估中值為4.9%。果真如此，將是除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期外，1990年以來中國經濟最差表現。

中國國家主席習近平12月表示，2025年中國經濟成長率很可能達到「約5%」的目標。穆迪分析公司（Moody's Analytics）駐新加坡經濟學家莎拉．陳（Sarah Tan，譯音）說，若結果如分析師預期，也離目標「夠接近到足以讓官員宣告勝利」。

不過她也指出，中國經濟成長結構「嚴重不均衡」，官方數據「掩蓋了實地的信心低迷」。

烏雲密布的2025年中國經濟當中一大亮點，是強勁的出口。儘管中國與美國發生激烈貿易戰，美國總統川普（Donald Trump）大漲關稅，官方數據也顯示去年中國對美國出口暴跌20%，但這幾乎未影響其他地區對中國貨的需求。

根據官方數據，中國去年貿易順差創下1兆2000億美元的歷來最高紀錄，官方稱這是歸功於其他貿易夥伴國填補規模達到「空前高點」。

然而，分析師一致認為，中國經濟的主要問題在房地產。雖然有些大城市的房價已略為反彈，但整體市場依舊疲軟。反映出即使官方調降利率及放寬購屋限制，中國不動產行業仍未能克服持續的債務危機。

此外從官方數據來看，中國去年地產業和基礎建設的投資很可能皆受衝擊，1至11月固定資產投資額較2024年同期萎縮2.6%，創下2020年以來最大減幅。

高盛（Goldman Sachs）分析師指出，中國地方政府的財務受限，導致去年全國製造業和基礎建設的投資更廣泛降溫。

中國政府為了打擊製造業產能過剩及削價競爭的問題，去年採取連串行動，然而供過於求的情況依舊存在。

中國國內消費情況同樣令人擔憂，11月零售銷售額成長率已降至接近3年來最低。官方雖然放寬財政政策並提供家用品汰換補貼，中國消費者卻仍對整體經濟環境和失業率居高感到不安。