快訊

美股早盤／台美協議拍板！台積電ADR漲逾2%率科技股上攻 三大指數齊揚

腸道全是鉛！命苦女住院才知情 尪貼心1舉動為詐領1.2億保險金

羨慕嗎？華碩尾牙驚喜8千萬大紅包 董座施崇棠宣布參加獎1人1萬元

法新社調查：中國大陸去年經濟成長率恐僅4.9% 創35年新低

中央社／ 北京16日綜合外電報導

中國將在19日公布2025年經濟成長率數據，而據法新社調查，分析師預估中值為4.9%。果真如此，將是除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期外，1990年以來中國經濟最差表現。

中國國家主席習近平12月表示，2025年中國經濟成長率很可能達到「約5%」的目標。穆迪分析公司（Moody's Analytics）駐新加坡經濟學家莎拉．陳（Sarah Tan，譯音）說，若結果如分析師預期，也離目標「夠接近到足以讓官員宣告勝利」。

不過她也指出，中國經濟成長結構「嚴重不均衡」，官方數據「掩蓋了實地的信心低迷」。

烏雲密布的2025年中國經濟當中一大亮點，是強勁的出口。儘管中國與美國發生激烈貿易戰，美國總統川普（Donald Trump）大漲關稅，官方數據也顯示去年中國對美國出口暴跌20%，但這幾乎未影響其他地區對中國貨的需求。

根據官方數據，中國去年貿易順差創下1兆2000億美元的歷來最高紀錄，官方稱這是歸功於其他貿易夥伴國填補規模達到「空前高點」。

然而，分析師一致認為，中國經濟的主要問題在房地產。雖然有些大城市的房價已略為反彈，但整體市場依舊疲軟。反映出即使官方調降利率及放寬購屋限制，中國不動產行業仍未能克服持續的債務危機。

此外從官方數據來看，中國去年地產業和基礎建設的投資很可能皆受衝擊，1至11月固定資產投資額較2024年同期萎縮2.6%，創下2020年以來最大減幅。

高盛（Goldman Sachs）分析師指出，中國地方政府的財務受限，導致去年全國製造業和基礎建設的投資更廣泛降溫。

中國政府為了打擊製造業產能過剩及削價競爭的問題，去年採取連串行動，然而供過於求的情況依舊存在。

中國國內消費情況同樣令人擔憂，11月零售銷售額成長率已降至接近3年來最低。官方雖然放寬財政政策並提供家用品汰換補貼，中國消費者卻仍對整體經濟環境和失業率居高感到不安。

分析師 成長率

延伸閱讀

渣打：台灣2026年GDP 將增3.8%

談判團隊六度赴美磋商…半導體關稅優惠 有共識

女兒沙漠失蹤8年離奇現身　竟變「木乃伊」成人間惡夢

《李克寧 墓乃伊》結合《鬼玩人》血腥美學 挑戰你內心最脆弱的家庭防線

相關新聞

上游供應鏈記憶體漲價 陸多家手機廠商下調全年訂單數量

受上游供應鏈記憶體漲價影響，大陸多家手機廠商近日據報下調全年整機訂單數量，小米、OPPO下調超過20%，vivo下調近1...

陸財政收入仍有提升空間 稅務機關呼籲民眾自查境外收入

大陸稅務機關開始加強對居民個人境外所得納稅的徵稅力度，新華社報導，大陸稅務機關去年以來提醒納稅人對2022年至2024年...

加拿大將以優惠關稅稅率 進口4.9萬輛大陸電動車

正在大陸訪問的加拿大總理卡尼16日表示，加拿大將以優惠關稅稅率進口4.9萬輛大陸電動車。

今年世界經濟論壇 大陸將由副總理何立峰參加

大陸外交部發言人郭嘉昆16日宣布，中共政治局委員兼大陸副總理何立峰將於1月19日至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇20...

陸證監會：堅決防止市場大起大落 推上市公司監管條例

就今年資本市場監管工作，中國證監會15日召開系統工作會議，表示2026年要堅持穩字當頭，堅決防止市場大起大落，全力營造「...

港府財政司長陳茂波：地價收入處低位 不足以支撐基建投入

港府財政司長陳茂波16日說，對今年香港經濟展望審慎樂觀，但未來2、3年，香港地價收入仍處低位，不足以支持基建投入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。