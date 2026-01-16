陸財政收入仍有提升空間 稅務機關呼籲民眾自查境外收入

大陸稅務機關開始加強對居民個人境外所得納稅的徵稅力度，新華社報導，大陸稅務機關去年以來提醒納稅人對2022年至2024年從境外取得的收入進行自查。此前已有分析指出，面對經濟增速下滑、企業利潤減少影響稅收，大陸稅務機關已開始將矛頭瞄準個人海外投資。

據新華社，大陸稅務機關表示，按照稅收徵管法等法律法規規定，因納稅人不進行納稅申報或計算錯誤造成不繳或少繳稅款的，稅務機關在三年內可以追徵稅款、滯納金；構成偷稅的，依法進行處理。

報導並稱，居民個人從境內外取得的所得依法繳納個人所得稅，屬於國際通行做法，有利於防範跨國逃避稅，維護國家稅收權益。稅務部門提醒，依法納稅是每個公民應盡的義務，納稅人如果發現自己此前未按規定申報境外所得的，要依法及時補正申報。

去年已有中外媒體陸續報導此事。據財新網去年中報導，2025年以來，不少從事美股、港股交易的大陸民眾都已收到稅務局的簡訊或電話，提醒自查境外收入、主動申報納稅；有從事美股交易的人士收到地方稅務部門提醒，要求自查申報2022年到2024年境外銀行或券商帳戶的收入和盈利。

彭博去年中的報導則指出，當時大陸官員目前正在審查範圍廣泛的境外收入，包括投資回報、股息和員工股票期權。投資收益最高可被徵收20%的稅率。不過與前年主要針對資產在1000萬美元以上富豪人群的徵稅行動不同，近幾個月，稅務服務提供商收到大量針對資產不足100萬美元的客戶查詢。

彭博引述知情人士稱，大陸財政部認為，透過強化對個人未申報或未被識別的收入的徵管，財政收入仍有提升空間。

據大陸財政司，2025年1-11月，一般公共預算收入人民幣200,516億元，增長0.8%，其中，個人所得稅保持較快增長，證券交易印花稅1,855億元，大幅增長70.7%，遠超過其他項目的增長速度。分析指出，跟今年以來資本市場較為活躍，股息紅利等相關個稅收入增長較快有關，另一方面或與大陸加強對個人境外所得稅收監管有關。