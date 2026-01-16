快訊

上游供應鏈記憶體漲價 陸多家手機廠商下調全年訂單數量

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
受上游供應鏈記憶體漲價影響，大陸多家手機廠商近日據報下調全年整機訂單數量。（路透）
受上游供應鏈記憶體漲價影響，大陸多家手機廠商近日據報下調全年整機訂單數量。（路透）

受上游供應鏈記憶體漲價影響，大陸多家手機廠商近日據報下調全年整機訂單數量，小米、OPPO下調超過20%，vivo下調近15%，傳音下調至7,000萬台以下，各家下調機型主要都側重在中低階和海外產品。

界面新聞報導，對於這個數字，某記憶體原廠員工表示，手機廠商報的數量和去年實際達成的差不多，只是略微少一點，例如傳音報的出貨目標仍超過一億台，上述提到20%的下調看來是比較誇張的說法。他也提到，目前AI帶動的需求極為強勁，就算把全部產能供給服務器客戶也無法滿足需求。因供應短缺，手機廠商面臨漲價的局面已無可避免。

Counterpoint Research近期發布的記憶體市場月度價格追蹤報告中指出，記憶體市場目前行情甚至超越2018年的歷史高點。在AI與服務器容量需求持續激增的推動下，供應商議價能力已達到歷史最高水平。預計2025年Q4記憶體價格將飆升40%–50%；2026年Q1還將再漲40%–50%，2026年Q2預計再上漲約20%。

不過並非所有手機廠商都選擇下調預期，華為、聯想、榮耀等廠商則嘗試謀求更多市佔率。華為憑藉供應鏈國產化的成本優勢，其產品仍有一定利潤空間，華為內部正討論對Pura、nova、暢享等系列產品降價，以進一步搶佔市場；榮耀則是在大陸15%市佔率的目標不變。

另一方面，由於非頭部手機廠商無法優先拿到記憶體供應，聯想也在調高出貨預期，來彌補北美運營商市場的部分空缺。

Omdia分析師劉藝璇此前解讀2026年手機市場趨勢時指出，行業正在逐步告別以出貨量增長為核心的增長邏輯，進入以價值重構為主導的新階段。2026年的關鍵不再是廠商還能賣出多少部手機，而是消費者願意負擔什麼價位以及什麼配置的產品。她對於2026年全球智能手機市場的判斷從之前的溫和增長調整為約1%的下滑。

供應鏈 漲價

