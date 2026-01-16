加拿大將以優惠關稅稅率 進口4.9萬輛大陸電動車
正在大陸訪問的加拿大總理卡尼16日表示，加拿大將以優惠關稅稅率進口4.9萬輛大陸電動車。
此外根據大陸央行網站16日發布，大陸央行與加拿大銀行（即加拿大中央銀行）續簽雙邊本幣互換協定，互換規模為人民幣2000億元，協議有效期五年，經雙方同意可以展期。
環球時報綜合法新社、紐約時報等多家外媒報導，卡尼指出，加拿大已同意允許最多4.9萬輛大陸電動車進入加拿大市場，適用6.1%的最惠國關稅稅率，這恢復到了貿易摩擦前的水準。
紐約時報稱，加拿大將降低部分大陸電動汽車的關稅，這一重大政策轉變是加拿大總理卡尼在對北京進行「具有里程碑意義」的訪問期間宣佈。先前在2024年，在美國拜登政府的要求下，加拿大對大陸電動車徵收100%的關稅。
大陸央行指出，中加雙邊本幣互換協定再次續簽，將有助於加強兩國金融合作，擴大中加間本幣使用，促進雙邊貿易和投資便利化，維護金融穩定。
