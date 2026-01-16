今年世界經濟論壇 大陸將由副總理何立峰參加

大陸外交部發言人郭嘉昆16日宣布，中共政治局委員兼大陸副總理何立峰將於1月19日至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會，並訪問瑞士。

郭嘉昆表示，此次訪問係應世界經濟論壇（WEF）和瑞士聯邦政府邀請。

公開資料顯示，2025年陸方是由中共政治局常委兼副總理丁薛祥出席、2024年是中共政治局常委兼大陸總理李強出席，2023年是時任大陸副總理劉鶴參加。

去年在論壇致詞時，丁薛祥提出4點建議：一是共同推動普惠包容的經濟全球化，以普惠紓發展之困、以包容聚合作之力，找到互利合作的雙贏多贏之道，把經濟全球化的「蛋糕」不僅做得更大，而且分得更好。二是共同維護和踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅持共商共建共享的全球治理觀，確保各國在國際事務上權利平等、機會平等、規則平等，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。

三是共同塑造世界經濟發展新動能新優勢，推動數字時代互聯互通，加強科技創新國際合作，堅持科技成果造福全人類，讓更多國家搭上數位經濟發展快車。四是共同應對氣候變化、糧食安全、能源安全等重大全球性挑戰，攜手推進全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，凝聚起戰勝困難的強大力量。

當時丁薛祥還介紹了大陸經濟的趨勢性特徵，強調經濟新舊動能轉換成效明顯，大陸將進一步加大宏觀政策力度，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。他並重申大陸開放的大門只會越開越大，營商環境只會越來越好。